DSDS 2024: Emotionale Worte von Pietro Lombardi nach dem Finale!

Mit Christian Jährig wurde der neue Superstar gefunden. Mit dem DSDS-Finale ging für Pietro Lombardi eine Ära zu Ende. Der Juror hatte vor der Live-Sendung selbst über sein Aus in der RTL-Castingshow gesprochen. Der 32-Jährige macht nach dem Finale nun eine klare Ansage an seine Hater.

Pietro Lombardi hat im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ einen riesigen Support bekommen. Fans riefen im Studio „Kein DSDS ohne Pietro“. Der Juror war daraufhin den Tränen nahe. Zahlreiche Fans riefen zum Boykott der Show auf, wenn Pietro Lombardi wirklich die Jury verlassen muss.

Fans drohen mit DSDS-Boykott: „Vielleicht ist bei ‚The Voice‘ nächstes Jahr noch ein Platz frei“

Der Unmut bei den Fans ist riesig. „Sollte Pietro wirklich nicht mehr dabei sein, schaue ich nie wieder DSDS“, sagt Zuschauerin Christine gegenüber KUKKSI kurz vor der Live-Show am Samstagabend vor dem Kölner Studio. Und auch Fan Andreas findet klare Worte: „Die Harmonie zwischen Dieter und Pietro ist unschlagbar und nicht zu ersetzen. Pietro soll bei DSDS bleiben. Denn sonst gehen viele Zuschauer verloren“, meint er. Ein anderer kommt auf eine ganz andere Idee: „Vielleicht ist bei ‚The Voice‘ nächstes Jahr noch ein Platz frei. Oder Pietro kommt einfach zum ‚Supertalent'“.

Pietro Lombardi mit emotionalem Statement nach DSDS-Finale

Zu den Zwischenrufen im Studio hat sich jetzt auch Pietro Lombardi zu Wort gemeldet. „Dass die ganzen Menschen meinen Namen geschrien haben. […] Ich war wirklich den Tränen nah. Das ist nicht selbstverständlich“, meint Pietro Lombardi bei Instagram. Er bedankt sich für eine „tolle Reise“ und schreibt: „Ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.“

„Es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen“

Die vergangenen Wochen seien für Pietro Lombardi nicht einfach gewesen. „Aber am Ende ist mir wichtig, was meine Supporter, meine Frau/Familie über mich denken und mich lieben, wie ich bin“, lässt der Musiker weiter verlauten. In den vergangenen Wochen gab es unschöne Schlagzeilen über den Juror. Bei ihm in der Villa hatte es einen Polizeieinsatz gegeben.

Er stellt jedoch klar: „Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los.“ Dazu postete er einen Schnappschuss mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa. „Was wir haben ist etwas Besonderes“ und „es gibt uns Kraft und verbindet uns auf eine Weise, die niemand versteht“, so der DSDS-Juror.