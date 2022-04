DSDS 2022: Din Omerhodzic und Tina Umbricht sind ein Paar!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es wieder ein Liebespaar! Während der Staffel hat es zwischen Din Omerhodzic und Tina Umbricht ordentlich gefunkt. Nun plaudern die beiden Kandidaten über ihr Liebes-Glück und verraten, wie lange sie schon zusammen sind.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass DSDS nicht nur tolle Sänger, sondern auch Liebespaare hervorbringt – das beste Beispiel war damals Pietro und Sarah Lombardi. In der diesjährigen Staffel haben sich erneut zwei Kandidaten gefunden: Din Omerhodzic und Tina Umbricht sind ein Paar! Die beiden Kandidaten plaudern jetzt aus dem Nähkästchen und verraten einige Details.

So lange sind Din Omerhodzic und Tina Umbricht zusammen

„Wir sind seit zwei Monaten zusammen. […] Wir haben es gar nicht groß geheim gehalten, wir haben es bloß nicht rausposaunt“, sagt Din Omerhodzic im Interview mit Promiflash. Ihre Beziehung haben sie bisher nicht geheim gehalten – auf ein Versteckspiel hatten die Turteltauben wohl keine Lust. Die beiden sind überglücklich und verbringen jede freie Minute zusammen.

Die Resonanz ist total positiv. „Wir haben uns viele unnötige Sorgen gemacht, dass ein Shitstorm kommen könnte, ohne genau zu wissen, wieso eigentlich. Das Feedback war aber sehr positiv, wir haben viel Unterstützung bekommen, verriet Din Omerhodzic weiter. Die beiden stehen jetzt in den Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ – sie feiern damit nicht nur musikalische Erfolge, sondern haben auch ihre große Liebe gefunden. Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!