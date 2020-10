DSDS 2021: So läuft der Recall in Griechenland!

Derzeit wird der Recall von “Deutschland sucht den Superstar” gedreht. Wegen der Corona-Krise läuft in der neuen Staffel einiges ab: Es gibt umfangreiche Hygiene-Maßnahmen und aufgrund der Pandemie findet der Auslandsrecall nicht in einem fernen Land, sondern in Griechenland statt.

“Wir haben bis zur letzten Sekunde geschwitzt, ob der Recall hier überhaupt stattfinden kann.”, so Roland Bott, Produktionsleiter UFA Show & Factual. Am Wochenende war es soweit und die Jury, die 27 Kandidaten und die 82 Mann starke Crew flogen nach Mykonos.

Hier liegt der Drehort in Griechenland

Die Kykladen-Insel besticht durch ihre weißen Häuser mit blauen Türen und Fenstern in malerischen Gassen, durch wunderschöne Strände, kristallklares Meer und Windmühlen. In dieser traumhaften Umgebung werden die Kandidaten noch bis Ende Oktober vor der Dreierjury aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer ums Weiterkommen kämpfen. Gedreht wird unter anderem in der traumhaft schönen Altstadt von Mykonos, dem Viertel Little Venice mit Blick auf die Windmühlen und der 180° Sunset Bar, die sich in einer alten Burgruine befindet und einen spektakulären Blick über Mykonos bietet. Und natürlich wird es auch eine Audition am Strand geben.

Recall im Ausland stand bis zuletzt auf der Kippe

Dieter Bohlen: “Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, wo wir den Recall machen. Das ging bis zum Kuhstall in Tötensen, wenn alles andere dicht sein sollte. Ich bin total dankbar, dass wir hier die Möglichkeit haben unter freiem Himmel zu drehen. Ich war noch nie vorher in Griechenland, mir gefällt es hier echt super. Die Location und die Atmosphäre sind toll und es macht natürlich viel mehr Spaß hier draußen zu drehen als im Studio. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als wir alle endlich losgeflogen sind. Und jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Wenn wir hier fertig sind, haben wir 95 Prozent der Staffel quasi im Kasten.”

Die neue Staffel von DSDS zeigen RTL und TVNOW wahrscheinlich ab Januae 2021

