Dschungelcamp 2025: Koch-Eklat – Edith Stehfest platzt der Kragen

Unter dem Motto „Kampf um den Kochtopf“ geraten die Stars am siebten Tag im Dschungelcamp in einen kulinarischen Konflikt. Dabei platzt vor allem Edith Stehfest der Kragen.

Die Essenslieferung fliegt unter Klatschen und Jubel ins Camp. Sam nimmt den Korb entgegen und liest vor: Für vier Sterne bekommen die Stars einen Bund Möhrchen, eine Sellerieknolle, Löwenmähnen-Pilze, vier Baby-Bananen und Wildschwein-Rippchen. Maurice ist überhaupt nicht begeistert und verzieht das Gesicht: „Was ist daran denn WOW?“ Er isst doch keine Möhren!

„Heute ein bisschen hygienischer kochen – ohne Haare und so“, wünscht sich Sam. Alessia überlegt, was sie mit den Rippchen macht: Schneiden? Edith schreit auf: „NEIN! Auf gar keinen Fall schneiden!“ Maurice weiß: „Gleich geht’s ab!“ Dann bietet Alessia ihr an, sich um das Fleisch zu kümmern. „Ich kenne mich gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und sowohl meine Omas als auch meine Mama wahnsinnig gute Köchinnen sind“, erklärt Edith im Dschungeltelefon.

Nina findet, dass Edith den anderen immer das Gefühl gibt, sie könnten nicht kochen. „Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung. Du kennst uns alle überhaupt nicht.“ Edith reagiert genervt und möchte nicht beim Kochen gestört werden. Die Schauspielerin versucht sich zu erklären, aber Edith lässt es nicht zu. Erst beim vierten Versuch seitens Nina kommt eine Aussprache zustande. „Eigentlich freue ich mich mittlerweile mehr auf das Essen wegen der Show“, fasst Jörg zusammen.

Wut-Attacke von Edith Stehfest

Die Kochdiskussion geht in die nächste Runde: Edith betont, dass jemand einen Plan haben und ihn durchziehen sollte. Alessia hingegen findet, dass die Gruppe schon im Voraus Wünsche besprechen sollte. Edith ist genervt von Kommentaren während des Kochens – schließlich handelt es sich um verschiedene „Aromenstufen“!

„Ich würde mich freuen, wenn darauf vertraut wird, weil ich weiß, was ich da mache“, so die Musikerin. Doch Maurice hat einen anderen Vorschlag: „Du machst morgen mal ’nen Ruhetag und guckst einfach nur zu!“ Doch die 29-Jährige insistiert: „Ich liebe es, Maurice! Ich liebe kochen!“ Sie würde es begrüßen, wenn sie morgen einfach ihr Ding machen könnte, immerhin hat sie Erfahrung in der Gastronomie. Im Gespräch mit Alessia erklärt sich Edith unter Tränen: „Mein Kopf kann nicht leveln! Ich höre immer alles permanent gleichzeitig.“

„Steiger‘ dich nicht rein. Das war unnormal lecker, bei Gott“, tröstet sie das Reality-Sternchen. Im Dschungeltelefon ergänzt die Musikerin: „Dass eine Gruppe so reagiert, geht leider den meisten Mädchen, die eine Art Autismus oder ADHS-Diagnose haben, immer so. Entweder halten sie dann für immer ihre Klappe oder verändern sich oder vermeiden immer weiter, in Gruppen zu sein. Ich schäme mich dafür, dass ich keinen Filter habe. Es ist beschämend und nicht schön, das händeln zu müssen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.