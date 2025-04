„Berlin – Tag & Nacht“: Krätze platzt der Kragen

Krätze lenkt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit einer Touristenführung ab, doch eine Touristin erinnert ihn stark an seine Ex. Als sie Schmidti anbaggert, platzt Krätze der Kragen. Peinlich berührt erkennt er, dass er seinen Emmi-Frust endlich loslassen muss.

Krätze stürzt sich über engagiert in eine Touristenführung, um seinen Frust zu vergessen, der durch eine Begegnung mit Emmi wieder hochgekocht war. Doch zufälligerweise ähnelt die Touristin in ihrer Art Emmi und auch die Weise, wie sie mit ihrem vermeintlichen Ehemann umspringt, erinnert Krätze an seine gescheiterte Beziehung.

Krätze lässt seinen Frust aus

Als die Touristin zum Abschluss der Tour schließlich noch Schmidti angräbt, hält Krätze es nicht mehr aus und lässt seinen ganzen Emmi Frust an ihr aus. Krätze schämt sich zu Tode, als die Touristin sauer klarstellt, dass der Mann nicht ihr Ehemann, sondern Bruder ist und Krätze erkennt durch den Vorfall, dass er einen Weg finden muss, um endlich richtig mit Emmi abzuschließen.

Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.