Diese 4 Sternzeichen finden auf dem Oktoberfest ihre große Liebe

Am 21. Oktober 2024 ging es wieder los – das Oktoberfest in München. Menschen aus ganz Deutschland reisen zu den Wiesn an, um gemeinsam zu feiern – einige Sternzeichen könnten laut dem Horoskop auf dem Volksfest sogar ihre große Liebe finden.

In München heißt es wieder „O’zapft is!“ – das Oktoberfest ist gestartet! Auf den Wiesn hat man bei einem Bier nicht nur Spaß mit Freunden, sondern es ist auch der perfekte Ort, um neue Menschen kennenzulernen. Die Stimmung kann sich zwischen Dosenwerfen, Kettenkarussell und reichlich Maß Bier schon mal ganz schnell aufheizen. Einige Sternzeichen könnten sich auf dem Oktoberfest sogar verlieben.

Diese Sternzeichen könnten sich auf dem Oktoberfest verlieben

Waage

Das Sternzeichen hatte in der Liebe in diesem Jahr nur wenig Glück. Auf dem Oktoberfest zeigen sich Waage-Geborene von ihrer besonders charmanten Seite und wickeln damit andere um den Finger. Für wilde Partys im Bierzelt putzen sie sich heraus und kommen dadurch auch mit neuen Menschen ins Gespräch – es ist gut möglich, dass dann ihre Traumprinzessin oder Traumprinz vor dem Sternzeichen steht. Flirts und spontane Küsse sind bei dem Sternzeichen jedenfalls nicht ausgeschlossen. Und wenn es sowas wie Liebe auf den ersten Blick gibt, könnte genau das auf dem Oktoberfest passieren.

Zwilling

Auch der Zwilling legt sich für das Oktoberfest mächtig ins Zeug. Ob im Bierzelt oder auf dem Karussell – das Sternzeichen lässt auf dem Volksfest nichts anbrennen und ist nicht abgeneigt, neue Menschen kennenzulernen. Das Sternzeichen zeigt sich sehr kontaktfreudig – und das spielt ihm in die Karten. Die Chance auf ein Liebes-Abenteuer liegen besonders hoch – deshalb sollten Zwilling-Geborene in München die Augen offenhalten.

Widder

Der Widder ist voller Energie und abenteuerlustig – deshalb fühlt sich das Sternzeichen in der Umgebung von besonders vielen Menschen sehr wohl. Das Oktoberfest kommt deshalb genau richtig. Im Bierzelt geht der Widder offen andere Menschen zu, welcher mit seiner optimistischen und humorvollen Art bei anderen punkten kann. In der Liebe hat es zwar in diesem Jahr nicht geklappt – auf dem Oktoberfest soll es endlich so weit sein.

Skorpion

Für den Skorpion kann es auf dem Oktoberfest in diesem Jahr richtig heiß werden! Mit ihrer intensiven Art zieht das Sternzeichen andere Menschen in den Bann. Das Sternzeichen geht zudem offen auf neue Leute zu und geht auf Tuchfühlung – einem One-Night-Stand ist der Skorpion nicht abgeneigt und daraus könnte sich durchaus auch etwas Ernstes entwickeln. Nach dem Liebes-Abenteuer ist eine langfristige Bindung nicht ausgeschlossen.