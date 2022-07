Darum solltest du deinen BH nie zwei Tage hintereinander tragen

Das Wechseln der Unterwäsche gehört für die meisten zur täglichen Routine. Doch wie ist es eigentlich mit dem BH? Wechselst du ihn auch täglich? Falls nein, dann solltest du das dringend tun. In diesem Artikel verraten wir, warum es für deine Gesundheit besser ist.

Natürlich hat jeder von uns seine Lieblingskleiderstücke. Viele Mädchen haben auch ihren Lieblings-BH, gar keine Frage. Doch du solltest ihn wirklich nie mehr als einen Tag tragen. Dafür gibt es sehr gute Gründe. Aber auch beim Waschen gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit du noch ganz lange etwas von deiner Unterwäsche hast.

Darum solltest du deinen BH täglich wechseln

Natürlich ist die Hygiene auch ein wichtiger Grund. Wenn er miefig wird, verschwitzt oder schmutzig wurde, ist das natürlich ein sehr guter Grund einen neuen BH anzuziehen. Doch darum geht es in erster Linie gar nicht. Es gibt nämlich noch eine ganz andere Sache. Wenn du deinen BH nämlich ständig und durchgängig trägst, leiert er irgendwann aus. Er verliert an Elastizität und an Halt. Selbst der neu gekaufte BH kann so schnell ausleiern und nicht mehr schön aussehen. Wenn du ihn täglich wechselst, können sich die Bänder in ihren gewohnten Zustand zurück formen. So sitzt er beim nächsten Tragen auch viel besser.

Wie oft sollte ich meinen BH waschen?

Es kommt nicht unbedingt darauf an, wie oft wir ihn waschen, sondern wie. Viele stecken ihn gern mit zu den Pullovern, Tops oder der restlichen Wäsche – und da wird ganz gern bei 40 Grad Celsius und Weichspüler gewaschen. Ein absolutes No-Go für einen BH. Dadurch dass er aus zum großen Teil aus Elasthan besteht, muss er besonders bei der Wäsche gepflegt werden. Prinzipiell solltest du dafür niemals Weichspüler verwenden. Am besten sind 30 Grad Celsius bei maximal 800 Umdrehungen pro Minute und Waschmittel für Sportkleidung. So behält dein BH langanhaltend die gewünschte Form und leiert dabei auch nicht aus.