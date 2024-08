„Berlin – Tag & Nacht“: Nicole-Stefany Zeschky Alana feiert ihr Comeback

Erstmalig war Nicole-Stefany Zeschky Alana als Valentina Lopez im Februar dieses Jahres bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Nun feiert die Darstellerin in der RTLZWEI-Soap ihr Comeback.

Auf der Suche nach Mike Vater treffen Mike (Filip Nikolic) und Milla (Liza Waschke) in Amsterdam unerwartet auf eine junge Frau, die sich als Mikes Halbschwester Valentina herausstellt. Genauso überraschend taucht Valentina nun in Berlin auf. Milla freut sich auf Mikes Rückkehr aus Barcelona, doch als es endlich an der Tür klingelt, steht statt Mike Valentina vor ihr. Bereits seit Juni dreht Nicole-Stefany Zeschky Alana wieder für BTN und ist für die Serie von Braunschweig nach Berlin gezogen. Sie freut sich sehr über ihre Rückkehr und ist jetzt auf die Reaktionen der Zuschauer gespannt.

In einem Interview mit Magic Connection hat Nicole-Stefany Zeschky Alana verraten, welche Rolle sie spielt: „Ich spiele Valentina Lopez. Valentina ist 18 Jahre alt und hat gerade ihr Abi gemacht. Sie ist halb deutsch, halb Kolumbianerin und die Halbschwester von Mike Riedel (Filip Nikolic). Valentina hat ein riesengroßes Herz, kolumbianisches Temperament und ist sehr abenteuerlustig.“

Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede hat sie mit ihrer Rolle

Und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hat sie mit ihrer Rolle? „Valentina und ich ähneln uns darin, dass wir grundsätzlich sehr harmoniebedürftig sind und oft an das Gute im Menschen glauben. Wir sind beide sehr hilfsbereit, wollen jedoch auf der anderen Seite niemanden zur Last fallen und nehmen ungern Hilfe an. Bei den Unterschieden fällt mir vor allem Valentinas Unordentlichkeit auf, was mir gar nicht ähnlich sieht. Vergleichsweise bin ich da echt ein kleiner Monk“, sagt die Darstellerin.

Nicole-Stefany Zeschky Alana verrät auch, auf was sich die Zuschauer freuen dürfen. „Die Zuschauer können sich auf spannende Folgen mit Valentina freuen, die unerwartete Wendungen, emotionale Momente und viel Drama beinhalten. ​ Valentina stellt das Leben einiger Charaktere auf den Kopf und sorgt für Gesprächsstoff. Neue Beziehungen werden geknüpft, bestehende werden ganz schön auf die Probe gestellt“, so der Serien-Star.

RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19:05 Uhr.