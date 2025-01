Aus diesem Grund gibt es in vielen Hotelzimmern keine Zahnpasta

Shampoo, Conditioner und Seife: In vielen Hotels ist für das hygienische Wohl der Gäste gesorgt. In einigen Ketten sind sogar Duschhauben vorhanden. Aber warum fehlen eigentlich Zahnbürste und Zahnpasta?

Seife, Shampoo oder Duschgel: Diese Produkte stehen Gästen in vielen Hotelzimmern gratis zur Verfügung. Sogar Ohrstöpsel, Wattepads und ein Näh-Kit gibt es in einigen Hotels. Um einen Stern in der Klassifizierung zu erhalten, muss Seife oder Waschlotion im Hotelzimmer vorhanden sein.

Und auch sonst hat man im Hotel viel Komfort – von Handtüchern bis Bettwäsche, aber auch das Frühstück muss man nicht zubereiten. Was es jedoch nie gibt, sind eine Zahnbürste sowie Zahnpasta – aber was steckt eigentlich genau dahinter? Dafür gibt es zwei Gründe.

Darum verzichten die meisten Hotels auf Zahnpasta

Individuelle Ansprüche

Jeder Verbraucher hat in Sachen Mundhygiene individuelle Ansprüche. Das betrifft zum einen die Zahnbürste mit unterschiedlichen Härtegraden – die einen mögen eher eine weiche Zahnbürste, andere dagegen die mittlere oder harte Variante. Das betrifft auch die Zahnpasta, denn jeder hat andere Vorlieben – das ist besonders auf den Geschmack bezogen.

Kosten und Müllverursachung

Zahnpflegeprodukte sind im Vergleich zu Shampoos sehr teuer. Für eine Nacht oder auch zwei Nächte wird eine ganze Tube nicht aufgebraucht. Und der nächste Hotelgast möchte mit Sicherheit keine angefangene Tube vorfinden – deshalb müsste die zum größtenteils unbenutzte Zahnpasta weggeschmissen werden. Das würde für das Hotel hohe Kosten verursachen, aber vor allem auch viel Müll.

Zahnpasta kann man an der Rezeption erhalten

Laut dem Portal Reisereporter ist das Hyatt eine Ausnahme: In Nordamerika gibt es in allen Hotels der Kette tatsächlich Zahnpasta auf dem Zimmer. Und auch in anderen Hotels ist Zahnpasta vorhanden, wenn man diese vergessen hat – jedoch ist diese nicht auf dem Zimmer vorzufinden, sondern erhält diese auf Nachfrage an der Rezeption.

„Es ist tatsächlich so, dass in den meisten Hotels keine Zahnpflegeprodukte im Badezimmer ausliegen, diese aber auf Anfrage in fast allen Hotels an der Rezeption erhältlich sind, falls ein Gast einmal seine Zahnbürste vergessen haben sollte“, erklärt Anke Cimbal, Pressesprecherin bei der Hotelkette Best Western, gegenüber t-online. „Dies passiert allerdings recht selten, da die meisten Gäste die eigne Zahnbürste und Zahnpflegemittel bevorzugen und im Reisegepäck dabei haben“, sagt sie weiter.

In den meisten Hotels sind zwar Duschgel, Shampoo und Co. ausgelegt – jedoch ist das ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. Dazu sind nämlich erst Sternehotels verpflichtet. Ob diese darüber hinaus auch freiwillig eine Zahnpasta und Zahnbürste bereitstellen wollen, steht ihnen frei.