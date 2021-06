Whatsapp: So kannst du den Status heimlich ansehen!

Es gibt wohl kaum jemand, welcher nicht Whatsapp nutzt. Über den Messenger kann man nicht nur Nachrichten, Bilder oder Videos versenden, sondern man kann auch einen Status anschauen. Mit dem Status gibt es aber auch ein Story-Feature, wie man es von Instagram kennt. Der andere Nutzer kann sehen, wer den Status anschaut – es gibt aber auch eine Möglichkeit, diesen heimlich zu sehen.

In dem Status bei Whatsapp kann man Bilder, Videos oder auch Texte teilen. Für andere kann das schon interessant sein, was seine besten Freunde oder auch sein Schwarm treibt. Der andere checkt aber auch, wer sich für sein Privatleben interessiert. Der Haken: Der andere User kann sehen, wer seinen Status anschaut. Es gibt aber auch einen Trick, unerkannt zu bleiben – das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn man den Status von seinem Lover heimlich schauen will.

So kannst du den Status heimlich checken

Um den Status von anderen heimlich anzuschauen, musst du die Lesebestätigung bei Whatsapp ausschalten. Das kannst du ganz easy in dem Messenger machen! Dazu gehst du auf den Menüpunkt „Einstellungen“ und danach auf „Account“. Anschließend musst du den Punkt „Datenschutz“ auswählen. Dort kannst du die Lesebestätigung ganz einfach ausschalten. Danach kannst du den Status von anderen heimlich anschauen.

Das solltest du bei der Lesebestätigung beachten

Es gibt aber auch einen Haken bei der ganzen Sache. Zwar sieht der andere nicht mehr, dass du seinen Status anschaust – aber genauso wenig kannst du checken, wer deinen Status verfolgt. Und ihr könnt nicht mehr sehen, wer eure Textnachrichten gelesen hat – also die blauen Häkchen fallen damit dann weg. Doch Vorsicht: Deaktivierst du die Lesebestätigung, nur um einen Status zu sehen und aktivierst danach diese wieder, kann der andere sehen, dass du seinen Status verfolgt hast. In dem Fall solltest du warten, bis der jeweilige Status verschwindet. Schon gelesen? Werde ich bei Whatsapp blockiert? Diese 5 Hinweise sprechen dafür!