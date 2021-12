Weihnachten: Die besten Geschenkideen für Mama

Weihnachten steht schon wieder vor der Tür, denn in wenigen Wochen ist es wieder so weit. Dann kommt die Familie zusammen, um das Fest der Liebe zu feiern. Natürlich dürfen da keine Geschenke fehlen. Doch so langsam entrinnt dir die Zeit und du hast noch gar keine richtige Idee, was du deiner Mutti schenken sollst? Kein Problem.

Der eigenen Mama will man natürlich nicht irgendwas schenken. Sie soll schon merken, dass du dir echt Mühe gegeben hast. Doch manchmal will einem einfach nichts einfallen, was man schenken könnte. Das ist aber gar kein Problem. Wir von KUKKSI geben dir da mal ein paar Anregungen. So findest du sicher etwas Passendes für sie.

Über diese Geschenke freut sich deine Mutti

Selbstgebasteltes

Dinge, die man selbst herstellt, sind meistens ein tolles Geschenk für deine Mama, weil sie dabei merkt, dass es vom Herzen kommt. Es muss nämlich gar nicht teuer sein, um jemanden eine Freude zu bereiten. Es kann eine schöne Deko für die Wohnung oder auch etwas Persönliches, wie ein Kalender oder ein Foto sein. Da sind dir keine Grenzen gesetzt.

Wellness

Wenn man mal ganz schnell ein Geschenk braucht, dann ist ein Wellness-Gutschein immer das Richtige. Darüber freut sich jede Mama – ganz sicher. Ob es nur eine Massage ist oder direkt für das ganze Wochenende hängt natürlich von deinem finanziellen Rahmen ab. Aber keine Sorge. Es muss nicht das größte Wellness-Paket für ein Wochenende sein, damit sie sich freut.

Etwas backen

Wenn man einen leckeren Kuchen macht, dann ist das auch etwas sehr Schönes. Wie schon bei dem Selbstgebastelten erklärt, sind selbst gemachte Dinge, die vom Herzen kommen, oft viel schöner als etwas Gekauftes. Außerdem könntet ihr dann den Kuchen zusammen in der Familie essen. Dann hätten sogar alle etwas davon.