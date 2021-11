Weihnachtsgeschenke: Mit diesen 5 Tipps sparst du viel Geld

Wie jedes Jahr kommt direkt nach dem Herbst die kalte Winterzeit – und das geht oft schneller, als man denkt. In wenigen Wochen weihnachtet es nämlich schon wieder. Und was darf zu Weihnachten nicht fehlen? Natürlich Geschenke. Doch das kann teuer werden, wenn man an die Sache falsch herangeht. Darum solltest du beim Weihnachtsshopping ein paar Dinge beachten.

Weihnachten ist schon eine tolle Zeit. Nicht nur, dass die ganze Familie zusammenkommt, sondern weil es auch Geschenke gibt. Doch natürlich muss man ja auch selbst welche verschenken – und das kann durchaus sehr teuer werden. Vor allem wenn man in der letzten Sekunde shoppen geht. Darum solltest du ein paar Tipps beachten.

So sparst du beim Weihnachtsshopping viel Geld

Mache dir einen Plan

Bevor man überhaupt in die Läden rennt, sollte man sich einen ungefähren Plan machen, was man überhaupt kaufen möchte. Denn erst so weißt du überhaupt, in welche Läden du musst und nach was du Ausschau zu halten hast. Ansonsten wird es schwierig, dass man noch etwas Passendes für jede Person, die man beschenkt, zu finden.

Habe ein Budget

Bevor du die ganzen Weihnachtsgeschenke einkaufst, solltest du dir klar machen, wie viel Geld du überhaupt zur Verfügung hast und wie viel du pro Person ausgeben möchtest. So artet es beim Shoppen nicht aus und du hast einen gewissen Überblick, wie teuer die ganzen Geschenke insgesamt werden.

Nutz die Gelegenheiten

Zur Weihnachtszeit ist vieles teurer oder vielleicht auch nicht mehr im Laden verfügbar. Schaue dich deshalb schon früh genug um. Und falls du etwas im Oktober siehst, was du zu Weihnachten verschenken könntest, dann kaufe es doch direkt. So hast du zwei Monate später eine Sorge weniger und es ist auch viel entspannter, wenn man die ein oder andere Sache eher kauft. So hat man nicht so viel Stress in der Weihnachtszeit.

Nicht zu sehr herauszögern

Weihnachten rückt immer näher dran, doch du denkst dir, dass du auch noch in den kommenden Tagen die Geschenke besorgen kannst? Wenn du es so weit herauszögerst, könnte es am Ende nicht nur knapp, sondern auch noch echt teuer werden. Gehe die Geschenke am besten schon ein paar Wochen früher einkaufen. So hast du nicht so viel Zeitdruck und musst nicht direkt alles mit einmal besorgen.

Gutscheine und Coupons

Oft gibt es speziell für die Weihnachtszeit immer viele Coupons und Gutscheine. Nutze sie, um richtig Geld zu sparen. Das kann manchmal schon viel bewirken – und wenn es nur ein paar Prozent sind. Am Ende wirst du sehen, dass sich das durchaus rechnen kann. Schon gelesen? Das sind die 10 unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke