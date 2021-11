Weihnachten: 6 Alternativen zum klassischen Heiligabend

Die vierte Welle des Coronavirus ist im vollen Gange und hat die Infektionszahlen ordentlich in die Höhe getrieben. Nun bist du vielleicht am Überlegen, das Familienfest sausen zu lassen. Immerhin geht schließlich die Sicherheit vor. Doch welche Alternativen gibt es eigentlich, damit es dennoch ein gelungenes Fest wird?

Wenn wir an Weihnachten denken, dann haben wir immer das klassische Bild von der ganzen Familie und einem leckeren Weihnachtsbraten vor unseren Augen. Doch das Coronavirus und die damit verbundene Pandemie hat wirklich alles in diesem Land verändert. Das klassische Weihnachtsfest wird es für viele dieses Jahr nicht geben. Doch welche Alternativen gibt es?

Corona-Tote erreichen traurigen Rekord

In diesen Tagen wurde ein sehr trauriger Rekord aufgestellt. Mehr als 100 000 Menschen sind an Corona gestorben. Dabei gab es Monate und Wochen der Hoffnung. Vor allem als man die dritte Welle gebrochen hatte. Nun ist die vierte Welle da und das Infektionsgeschehen ist noch mal ordentlich angestiegen – und das auch noch kurz vor Weihnachten. Das Familienfest ist eine große Tradition in Deutschland, doch für viele wird sie dieses Jahr anders oder komplett ausfallen.

Alternativen zum klassischen Heiligabend

Wenn sich kurz vor dem Familienfest jeder testen lässt, könnte man Weihnachten wie gewohnt feiern. Ein Restrisiko besteht trotzdem, denn nach dem Test kann man sich immer irgendwo anstecken. Zudem sind die Tests nicht 100-prozentig zuverlässig. Wenn man sich schon nicht mit der Familie treffen kann, dann kann man sich immer noch über das Internet via Skype oder Zoom sehen. Du kannst aber auch allein feiern. Klingt erst mal nicht so toll, aber gemütlich kann man es sich auch allein machen. Vielleicht feierst du dieses Jahr auch in einer kleinen Runde mit Freunden Weihnachten? So riskiert ihr nichts in euren Familien und ihr seid dennoch nicht allein. Vielleicht magst du auch mit denen telefonieren, die du lang nicht mehr gesehen hast oder schreibst ihnen eine Nachricht. Man könnte zu Weihnachten aber auch anderen helfen, denen es schlecht geht und die dringend Hilfe brauchen. Beispielsweise in sozialen Einrichtungen.