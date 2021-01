TikTok: Dieser neue Trend ist total gefährlich!

Immer wieder gibt es auf sozialen Netzwerken Trends, um die eigene Reichweite zu vergrößern. Oft sind sie aber echt unklug und nichts zum Nachmachen. Manchmal sogar richtig gefährlich. Nun kursiert ein neuer Trend durch TikTok, den ihr auf keinen Fall nachmachen solltet!

Dass Social Media Plattformen nicht nur gute Seiten haben, weiß man schon lange. Denn immer wieder werden verrückte Trends ins Leben gerufen, damit man die Aufmerksamkeit auf sich zieht und so an Reichweite gewinnt. Die werden dann nicht selten von sehr vielen anderen Usern nachgemacht, ohne sich über die Folgen bewusst zu sein. Oft gibt es dann auch noch Menschen, die diese Dinge nachmachen und sich gar nicht über die Folgen und Auswirkungen bewusst sind. Nun gibt es einen neuen Trend – und den solltest du auf keinen Fall nacheifern.

Gefährlicher Trend auf TikTok

So mancher Influencer ist auf die komische Idee gekommen, die Antibabypille zu zerkleinern und im eigenen Haarshampoo zu vermischen. Dadurch versprechen sie sich ein schnelleres Haarwachstum. Durch die Hormone in der Pille hoffen sie, dass sie eine vollere Frisur bekommen. Diesen Trend solltest du aber auf keinen Fall nachmachen, denn er kann durchaus gefährlich sein. Bringt es wirklich Haarwachstum und was sind die Folgen der Antibabypille im Haar?

Das kann schlimme Folgen haben

Dass dieser Trend nicht reichlich überlegt ist, merkt man schon daran, dass es gar nicht funktionieren kann. Denn die Haare können mit den Hormonen aus der Antibabypille gar nichts anfangen und zudem nicht einmal aufnehmen. Experten verrieten sogar gegenüber RTL, dass es sehr gefährlich sein könne. So sei es durchaus möglich, dass der komplette Hormonhaushalt durcheinander kommen könne und auch noch andere gefährliche Risiken mit sich ziehen würde. Leider ist dieser Trend schon so viral gegangen, dass sich schon einige an der Mischung als Haar-Doping probiert haben, ohne wirklich darüber aufgeklärt worden zu sein.