Starian Dwayne McCoy: So geht es für ihn nach DSDS weiter!

Starian Dwayne McCoy gehört zu den besten Sängern bei “Deutschland sucht den Superstar”. Der 19-Jährige hat es in die Top 4 geschafft und kämpft in der Castingshow um den Sieg. Bei KUKKSI hat der Kandidat über seine Zukunftspläne gesprochen.

Der Kandidat konnte nicht nur die Juroren, sondern vor allem auch die Zuschauer überzeugen – so hat es Starian Dwayne McCoy sogar ins Finale bei DSDS geschafft. Er selbst kann sein Glück noch gar nicht fassen. “Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich ins Finale von DSDS komme. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu stehen”, erzählt der 19-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das war das Staffel-Highlight von Starian

Die Teilnahme bei “Deutschland sucht den Superstar” war für ihn eine unglaubliche Erfahrung. “Mein persönliches Highlight war, dass ich tolle und nette Menschen bei DSDS kennengelernt habe, welche mich immer unterstützt haben und für mich da waren. Es war ein geiles Erlebnis und ein tolles Gefühl, hier zu stehen”, verriet Starian Dwayne McCoy. Mit den anderen Kandidaten ist Starian übrigens super klargekommen: “Ich bin mit den anderen Kandidaten super klargekommen. Ich habe noch nie Streit mit jemanden gehabt und viele sind gute Freunde geworden. Meinungsverschiedenheiten gibt es immer und es gehört dazu, dass man vielleicht mal nicht einer Meinung ist. So lernt man auch die andere Person besser kennen und kann auf sie besser eingehen.”

DSDS-Finalist spricht über seine Pläne

Egal, ob er DSDS als Sieger verlässt oder nicht – Starian Dwayne McCoy hat ein Ziel: Er will nach dem Finale an der Musik festhalten. “Ich würde mir wünschen, dass meine Musikkarriere nach DSDS weitergeht. Ich will definitiv mit der Musik weitermachen, weil das mein Leben ist. DSDS ist mein erster Step in der Musikbranche”, erzählt er. Und was würde er mit der Siegprämie machen, wenn er gewinnen sollte? “Wenn ich gewinnen würde, würde ich das Geld nicht für mich behalten, sondern würde das Geld vor allem meinen Eltern geben. Denn ohne meine Eltern würde ich da stehen jetzt nicht. Wenn ich etwas zurückgeben kann, dann wenigstens das”, plaudert er aus. Das Finale von “Deutschland sucht den Superstar” zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Starian Dwayne McCoy: So reagiert seine Freundin auf den DSDS-Finaleinzug!