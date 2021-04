Starian Dwayne McCoy: So reagiert seine Freundin auf den DSDS-Finaleinzug!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” konnte Starian Dwayne McCoy auf ganzer Linie punkten. Der 19-Jährige hat es sogar ins Finale geschafft und kämpft am kommenden Samstag um den Titel “Superstar 2021”. Doch was sagt eigentlich seine Freundin zu seiner Teilnahme in der Castingshow?

Das Casting, der Recall und schließlich die beiden Live-Shows – die DSDS-Kandidaten haben einen langen Weg hinter sich. 4 Kandidaten haben es ins Finale geschafft und wollen sich den Titel holen – der Gewinner erhält nicht nur einen Plattenvertrag, sondern auch eine Siegprämie von stolzen 100.000 Euro. Zu den Finalisten gehört auch Starian Dwayne McCoy, welcher am Samstag alles geben will.

So bereitet sich Starian auf das Finale vor

Er selbst kann es selbst kaum glauben, dass er im Finale steht. “Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich ins Finale von DSDS komme. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu stehen”, sagt Starian Dwayne McCoy im exklusiven Interview mit KUKKSI. Der 19-Jährige bereitet sich intensiv auf die Live-Show vor: “Ich übe jeden Tag und schaue, dass meine Stimme in Top-Kondition bleibt.”

Seine Freundin steht voll hinter ihm

Nicht nur seine Familie und Freunde freuen sich riesig für ihn, sondern vor allem seine Freundin. “Für meine Freundin und Familie ist es ein Highlight, dass ich bei DSDS soweit gekommen bin. Sie sind alle sehr stolz auf mich und einige können es auch noch nicht fassen. Meine Familie, Freunde und meine Freundin, welche mir sehr wichtig sind, stehen alle hinter mir”, erzählt er uns. Gerade während dem Recall in Griechenland war er längere Zeit von seiner Freundin getrennt – einfach war das für das Paar nicht. “Meine Freundin habe ich vermisst und es war hart, als ich gehen musste und man sich nicht mehr sehen konnte. Aber das gehört einfach dazu und das ist das Musikgeschäft. Aber wir kriegen das ganz gut hin”, verriet uns der DSDS-Finalist.

Zwar sei noch nichts geplant, aber die beiden wollen später eine Familie gründen. “Wir wollen Kinder und auch heiraten. Aber da ist noch nichts in Planung und ich kann noch nicht sagen, wie viele Kinder wir wollen. Darauf haben wir uns noch nicht ganz so drauf fokussiert”, so Starian Dwayne McCoy. Zunächst will er sich auf das DSDS-Finale und seine Musikkarriere konzentrieren – und vielleicht klappt es ja sogar mit dem “Superstar”-Titel. Das Finale von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.