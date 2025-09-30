Essen Menschen wirklich Spinnen im Schlaf? Die überraschende Wahrheit hinter dem Mythos

Über Spinnen kursieren im Netz zahlreiche Mythen. So wird beispielsweise behauptet, dass wir in unserem Leben um die 50 Spinnen im Schlaf essen. Doch das stimmt das wirklich?

Für einige mag das ein absolutes Horrorszenario sein: Im Schlaf krabbelt eine Spinne in den Mund – und diese verschlucken wir auch noch! Dieser Mythos hält sich schon lange hartnäckig im Netz. Natürlich ist diese Annahme erst einmal schwer zu widerlegen. Denn dafür gibt es auch keine Quellen. Laut Experten gibt es viele Anzeichen dafür, dass diese Behauptung schlichtweg falsch ist.

Darum essen wir keine Spinnen im Schlaf

Schlafende Menschen sind für Spinnen überhaupt nicht interessant, denn sie wirken einfach wie ein großer Stein. Die kleinen Tiere turnen also nachts nicht angriffslustig auf uns herum. Außerdem haben wir auch im Schlaf sehr ausgeprägte Reflexe, wenn uns doch mal eines der Krabbeltiere über das Gesicht läuft.

Die meisten Menschen werden von dem Gefühl der Spinne auf dem Gesicht wach oder wischen das Tier im Schlaf mit der Hand weg. Sollte es doch einmal eine Spinne in unseren Mund schaffen, rettet uns ein weiterer natürlicher Reflex: Spucken. Statt das Tier herunterzuschlucken, spucken wir sie sofort wieder aus.

Das sagen Experten dazu

„Für Spinnen sind wir Menschen eher so etwas wie ein großer Fels“, sagte der amerikanische Biologe Bill Shear vom Hampden-Sydeny College in Virginia dem American Scientific. „Eine schlafende Person atmet, hat einen Herzschlag, und schnarcht womöglich. All das erzeugt Vibrationen und warnt Spinnen vor Gefahr“, so der Experte weiter.

Es gibt einige Arten, die ihre Beute eher jagen – doch auch da kann man beruhigt sein: Diese halten sich dann eher im Keller oder ruhigen Orten wie Schränken auf. Die meisten Spinnen bauen Netze und warten dort auf ihre Beute, aber wandern nicht ziellos durch die Nacht. Selbst aktive Arten machen einen riesigen Bogen um Menschen. Dass wir unbemerkt eine Spinne im Schlaf verschlucken, ist also so gut wie unmöglich!

Wieso hält sich der Mythos so hartnäckig im Netz?

Aber wieso hält der sich der Mythos eigentlich so hartnäckig im Netz? Das Gerücht, dass Menschen angeblich Spinnen im Schlaf verzehren, wurde in den 90er Jahren von der Seite Snopes absichtlich in Umlauf gebracht. Es handelt sich dabei um eine Website, welche Fakten überprüft – mit dem Spinnen-Mythos wollte man aufzeigen, wie leichtgläubig Menschen im Internet sind und wie schnell sie Falschinformationen zum Opfer fallen.