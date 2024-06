Spaghetti Bolognese kochen: Diese Fehler sollte man niemals machen

Wer liebt sie nicht – die Rede ist von Spaghetti. Und dazu eine leckere Bolognese-Sauce. Einige Fehler können das Gericht jedoch regelrecht ruinieren. Ein Starkoch hat verraten, welche Dinge man unbedingt vermeiden sollte.

Ob vegetarisch mit Tomatensauce oder für Fleischliebhaber à la Bolognese – Nudeln gehen einfach immer! Diese sind total lecker und gehören zu den beliebtesten Gerichten. Das Beste: Von Penne, bis hin zu klassischen Spaghetti oder Tagliatelle – Pasta kann man variieren. Das trifft auch auf die Sauce zu.

Bei Bolognese lieber Tagliatelle und keine Spaghetti nehmen

Es gibt jedoch einige Fehler, welche ein Nudel-Gericht ruinieren können. „Wenn ihr wirklich original Nudeln mit Bolognese kochen wollt, solltet ihr Tagliatelle nehmen“, verriet der italienische Chefkoch Roberto Bassi mal in einem Interview mit dem Daily Star. Spaghetti sollte man demnach bei Bolognese also nicht verwenden – Bandnudeln eignen sich laut dem Experten dafür viel besser.

Auch zu einer Bolognese-Sauce hat der Chefkoch einen Tipp parat: „Das Geheimnis einer guten und traditionellen Bolognese-Sauce liegt in der Auswahl des Fleisches und dem perfekten Verhältnis zwischen Gemüse und Fleisch.“ Das Fleisch sollte also hochwertig sein – beispielsweise Rind eignet sich hervorragend dafür.

Ein weiterer Fehler: Die meisten drücken das Tomatenmark direkt aus der Tube in die schon stückige Tomatensoße. Das Mark aus der Alu-Tube weist in der Regel einen metallischen Geschmack auf und kann sich auf die Sauce übertragen. Das Tomatenmark sollte also vorher karamellisiert werden. Es wird direkt zum Fleisch und dem Gemüse hinzugegeben – erst danach folgen alle anderen Zutaten.

„Es gibt zwei große Fehler beim Kochen von Nudeln“

Nicht nur bei der Bolognese, sondern auch bei den Nudeln an sich können einige Fehler passieren. „Es gibt zwei große Fehler beim Kochen von Nudeln, welche die Qualität des Endergebnisses erheblich ruinieren können“, meint Roberto Bassi. Dann geht der Chefkoch ins Detail: „Diese Fehler wären, Öl ins Nudelwasser zu geben und die Nudeln nach dem Kochen mit Wasser abzuspülen.“ Der Grund? Durch das Abspülen wird Stärke bei den Nudeln entfernt. Wenn man diese Fehler vermeidet, kann man wunderbar Nudeln mit einer Bolognese zaubern.