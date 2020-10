So pflegst du deine Hände im Herbst und Winter richtig

Der Sommer ist nun endgültig vorbei und so langsam wird es wieder kalt. Wenn deine Hände sehr anfällig für niedrige Temperaturen sind und sehr schnell trocken und rissig werden, dann haben wir hier ein paar nützliche Tipps für dich.

Jeder von uns reagiert anders auf kalte Temperaturen. Die einen sind dafür empfindlicher, die anderen eher weniger. Doch dass man rissige und trockene Hände bekommt, ist keine Seltenheit und betrifft gerade im Winter bei tiefen Minustemperaturen viele Menschen. Du kannst aber etwas dagegen tun. So vermeidest du das unangenehme Gefühl zwischen den Fingern.

Das kannst du gegen trockene und rissige Haut tun

Handschuhe tragen

Damit deine Haut im Winter bei eisigen Minustemperaturen gar nicht erst austrocknet, solltest du am besten richtig warme Handschuhe tragen. Dicke Baumwolle eignet sich dabei am besten. Die meiste Wärme verlieren wir nämlich über unsere Hände – und wenn sie erst einmal kalt sind, werden sie sehr schnell trocken und reißen dann an empfindlichen Stellen ein.

Genug trinken

Damit es zu keinen trockenen Stellen an den Händen kommt, ist es aber auch sehr wichtig, genug zu trinken. Du solltest also unbedingt darauf achten, zwei bis drei Liter Mineralwasser zu trinken. So beugst du trockene und rissige Haut sehr gut vor.

Eincremen

Wenn du schon sehr viel trinkst, aber noch immer Probleme mit trockener Haut hast, dann kannst du auch zu speziellen Feuchtigkeitscremes für die Hände greifen. Sie pflegen nämlich empfindliche Stellen. Es gibt aber auch Handcremes, die direkt gegen trockene und rissige Haut helfen. Schaue einfach mal in die Drogerie deiner Wahl. Dort wirst du bestimmt fündig.

Nur mit Handschuhen putzen

Wenn du diese Tipps schon alle beachtest hast, aber noch immer Probleme mit deinen Händen hast, dann kann es auch an Reinigern und Putzmitteln liegen, die du jede Woche benutzt. Auch sie können trockene Haut verursachen. Vor allem wenn es sehr starke Reiniger sind. Nutze deshalb am besten immer Handschuhe, die direkt für’s Putzen geeignet sind. Schon gelesen? Die 10 besten Tipps gegen Erkältung