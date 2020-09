So oft solltest du deine Bettwäsche wechseln

Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie oft man eigentlich die Bettwäsche wechseln sollte. Dabei ist das eigentlich ziemlich wichtig, denn wir verbringen jede Nacht viele Stunden im Bett. Dabei sammelt sich nicht nur Staub an, sondern auch Milben und Bakterien. Vor allem im Sommer, wenn wir schwitzen, wird der auch von unserer Bettwäsche aufgenommen. Aber wie oft sollte man den Bettbezug eigentlich wechseln?

In unserem Bett können sich jede Menge Dinge ablagern, die wir da gar nicht haben wollen. Doch oft denken wir nicht dran, die Bettwäsche zu wechseln. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist es aber enorm wichtig. Bei heißen Temperaturen im Sommer schwitzen wir sehr viel. Wenn du dann vielleicht dein Hund oder deine Katze mit ins Bett nimmst, verschmutzt es ziemlich schnell. Deshalb solltest du öfter deine Bettwäsche wechseln, aber wie oft eigentlich?

Das passiert, wenn du dein Bett nicht neu beziehst

Wenn dein Bett nur unregelmäßig aller paar Wochen neue Bettwäsche bekommt, dann ist das echt nicht gut. Nicht nur, dass deine Decke oder das Kissen irgendwann unangenehm riechen. Gerade im Sommer schwitzen wir viel. Der Schweiß sammelt sich dann im Bettlaken, in der Decke oder im Kissen – und das ist echt nicht appetitlich. Zudem kann das auch der Gesundheit schaden. Denn wenn du Allergiker bist und sich haufenweise Hausstaubmilben in deinem Bett bequem machen, dann kann das schlimme Folgen haben. Wechsle deshalb regelmäßig dein Bettzeug, aber wie oft eigentlich?

Wie oft sollte man die Bettwäsche wechseln?

Es gibt die Regel, dass wir aller zwei Wochen im Sommer, aller drei Wochen im Herbst und aller vier Wochen im Winter das Bett neu beziehen sollten. Durch das Schwitzen ist es im Sommer deutlich dringender, deinen Schlafplatz aufzufrischen. Aus welchem Stoff dein Bettbezug ist, spielt keine Rolle. Unreinheiten sammeln sich in Baumwolle genauso schnell an, wie in Seide oder anderen Stoffen. Falls du aber jemand bist, der übermäßig viel schwitzt oder sehr viel Sport treibt, dann solltest du dein Bett noch öfter frisch beziehen.