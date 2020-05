So oft solltest du deinen Schlafanzug wechseln

Das Bett ist für die meisten der absolute Lieblingsort in der Wohnung. Dort wird gekuschelt, man zieht sich Netflix-Serien rein oder man frühstückt direkt im Bett – und das alles im Schlafanzug. Doch wie oft sollte man den Pyjama eigentlich wechseln?

Matratze, Bettbezug und auch der Schlafanzug sind ein echter Nährboden für Bakterien – zumindest dann, wenn man das nicht regelmäßig wechselt. Und auch Hautschüppchen und Schweiß können sich dort sammeln. Bei der Bett-Hygiene solltest du deshalb einiges beachten.

Jungs tragen den Schlafanzug rund 13 Nächte, bevor sie ihn wechseln. Das geht aus einer Umfrage des Portals Helping hervor. Bei Mädchen ist das sogar noch krasser: Durchschnittlich erst nach dem 17. Mal (!) wird der Pyjama ausgetauscht.Dann können Bakterien in den Stoff gelangen und unter anderem eine Blasenentzündung oder eine Darminfektion auslösen. Deshalb empfehlen Experten, den Schlafanzug nach vier Nächten zu wechseln.

Wie oft sollte man Bettwäsche wechseln?

Wie bereits erwähnt, können sich neben dem Schlafanzug auch Keime in der Bettwäsche ansammeln – besonders im Sommer, da wir in der warmen Jahreszeit häufiger schwitzen und somit ein Nährboden für Bakterien gegeben ist. Die Bettwäsche solltest du alle 14 Tage austauschen, im Winter sind auch bis zu vier Wochen okay.

Wie oft sollte man die Unterwäsche und Socken wechseln?

Diese solltest du täglich wechseln! Denn auch im Intimbereich können sich Bakterien schnell vermehren, welche Harnwegs- sowie Pilzinfektionen und Ausschlag am Po auslösen können. Das gleiche trifft auf Socken zu: Wenn du Sneaker den ganzen Tag getragen hast, können deine Füße irgendwann ziemlich müffeln.

Wann sollte man einen anderen BH anziehen?

Bei BHs sieht das etwas anders aus. Das reicht, wenn du diesen alle drei oder vier Tage wechselst. Außer du hast viel Sport gemacht oder lagst lange in der Sonne – da du auch am Busen schwitzen kannst, solltest du diesen dann schon lieber etwas eher in die Wäsche schmeißen. Schon gelesen? Deshalb solltest du nie mit geschlossenem Fenster schlafen!