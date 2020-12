7 gute Vorsätze, die dich weiterbringen

Bald ist schon wieder ein Jahr vorbei. Zugegeben, durch Corona ging es wirklich sehr schnell. Aber kannst du dich noch an deine Vorsätze erinnern, die du dir letztes Silvester geschworen hast und konntest du sie erreichen? Nein? Dann hast du dieses Jahr die Chance, es besser zu machen.

Das verrückte Jahr 2020 ist fast rum und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Also hast du noch genug Zeit, über Vorsätze für das nächste Jahr nachzudenken. Falls du nach ein paar Inspirationen suchst, dann bist du hier absolut richtig. Wir haben nämlich ein paar Ziele, die jeder in 2021 erreichen kann.

Die besten Vorsätze für das nächste Jahr

Mehr Sport

Auch wenn die Fitnessstudios geschlossen sind, kann man auch sehr gut Sport zu Hause machen – und das ist sehr wichtig. Wenn wir nämlich nur zu Hause herumsitzen oder liegen, dann tut es unserem Körper und vor allem unseren Gelenken überhaupt nicht gut.

Gesünder ernähren

Wie wäre es mit einem neuen Essensritual? Jeden Tag zwei Früchte essen oder das Frühstück viel ausgewogener gestalten? Auch darüber würde sich dein Körper sicher sehr freuen.

Keinen Alkohol

Alkohol ist für unseren Körper pures Gift. Wenn du dir für das nächste Jahre neue Ziele stecken solltest, dann sollte das mit ganz weit oben sein.

Weniger Lebensmittel wegschmeißen

In Deutschland werden tonnenweise Lebensmittel weggeschmissen. Daran sollten wir echt etwas ändern und so etwas fängt zuerst immer bei uns selbst an.

Weniger Plastik verwenden

Zum Glück wird von vielen Unternehmen mittlerweile darauf geachtet, dass nicht mehr so viel Verpackungsmüll entsteht. Doch das heißt nicht, dass es aktuell wenig ist. Genau deshalb sollten wir versuchen, immer auf Plastik zu verzichten.

Mehr mit Familie machen

Oft machen wir viel zu wenig mit unseren Eltern, Großeltern oder auch anderen Verwandten, weil wir in Gedanken immer nur bei uns und unseren Problemen sind.

Berufliche Ziele

Willst du vielleicht einen bestimmten Notenschnitt auf deinem Zeugnis sehen oder auch auf Arbeit erfolgreich sein? Steck dir genaue Ziele ab. So wirst du sie auch leichter erreichen. Schon gelesen? 5 Ideen für die perfekte Frisur zu Weihnachten