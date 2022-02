Schluss mit Corona-Regeln: Mallorca macht wieder komplett auf!

Restaurants und Bars können aufatmen: Mallorca sowie die Nachbarninseln lassen die Corona-Regeln fallen! Ab sofort muss auf der beliebten Ferieninsel keine Maske mehr getragen werden und auch die 3G-Regel wird gekippt.

Auf Mallorca fällt die 3G-Regel künftig weg. Geimpft, genesen und getestet gilt dann nicht mehr – ab dann darf jeder Restaurants, Bars oder Fitnessstudios ohne Nachweis betreten. Das berichtet die Mallorca Zeitung und beruft sich dabei auf die Regionalregierung der Balearen. Mittlerweile wurde der Bericht auch offiziell bestätigt. Die Maßnahmen waren eigentlich bis zum 38. Februar geplant, aber werden schon in dieser Woche aufgehoben.

3G-Regel und Maskenpflicht werden gekippt

Zuletzt hatte sich die Corona-Situation auf Mallorca deutlich angespannt. Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. Die 7-Tage-Inzidenz auf der Ferieninsel liegt bei „nur“ noch rund 600 – das ist ein deutlicher Rückgang. Das liegt wohl vor allem auch an der hohen Impfquote in Spanien. Diese liegt nämlich bei 81 Prozent, bereits 48 Prozent der Bevölkerung hat die Booster-Impfung erhalten. Die Situation in den Krankenhäusern ist auf der Insel ebenfalls entspannt. Die Maskenpflicht fällt künftig ebenfalls weg – auch Schulkinder dürfen in der Pause wieder ohne Mund-Nasenschutz auf den Schulhof. Eine Ausnahme gibt es aber noch: In Bussen oder Bahnen muss die Maske weiterhin getragen werden.

In Barcelona öffnet wieder das Nachtleben

Besonders locker nimmt es übrigens Barcelona. Denn in der spanischen Metropole öffnet wieder das Nachtleben. Auch, wenn diese auf Mallorca abgeschafft wurde – aber in vielen anderen Regionen gilt noch die 3G-Regel. In vielen europäischen Ländern hat sich die Situation entspannt. Eine Wende gibt es beispielsweise auch in Italien, wo ab der kommenden Woche die Corona-Regeln gelockert werden. Und auch in Deutschland wurde in vielen Bundesländern die 2G-Regel abgeschafft – auch, wenn hier die Infektionen zuletzt deutlich angestiegen sind und die Corona-Zahlen auf einem Höchststand sind. Schon gelesen? Saison 2022: Macht der Megapark auf Mallorca wieder auf?