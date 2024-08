Sabrina Ilski: Neue „Punkt 12“-Frontfrau ist nebenbei Studentin

Katja Burkard ist bei „Punkt 12“ nicht mehr wegzudenken. Nun bekommt die Mittagsjournal-Lady bald Unterstützung: Sabrina Ilski wird für das RTL-Magazin künftig vor der Kamera stehen.

Sabrina Ilski ist die neue Moderatorin bei „Punkt 12“ – sie wird im Wechsel mit Katja Burkard durch das beliebte RTL-Magazin führen. Die sympathische Brünette arbeitet schon seit vielen Jahren für den Sender. Zuletzt war sie als Redaktionsleiterin, Reporterin und Autorin tätig.

Ihre journalistische Laufbahn begann die 36-Jährige 2011 als Volontärin bei RTL Nord. Dort war sie anschließend unter anderem auch als Chefin vom Dienst sowie seit 2015 als Moderatorin der Regionalsendung „RTL Nord“ im Einsatz. Die gebürtige Recklinghäuserin folgt bei „Punkt 12“ auf Roberta Bieling, die ab dem Sommer im Wechsel mit Christopher Wittich als News-Anchor „RTL Aktuell“ moderiert.

„‚Punkt 12 ist für mich DAS Mittagsmagazin in Deutschland. Die Sendung steht seit Jahrzehnten für zuverlässige, spannende und unterhaltsame Berichterstattung. Ich schätze dieses Format und das dahinterstehende Team sehr. Als Reporterin durfte ich in der Vergangenheit schon viele Geschichten für Punkt 12 erzählen. Jetzt freue ich mich riesig, als Moderatorin im Wechsel mit Katja Burkard vor der Kamera zu stehen und weiterhin großartige Inhalte zu präsentieren“, sagt Sabrina Ilski im Interview mit RTL.

„Punkt 12“-Moderatorin studiert nebenbei

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung hat Sabrina Ilski noch weitere Details ausgeplaudert und verraten, dass sie nebenbei noch studiert. „Ich habe berufsbegleitend meinen Master of Business Administration, bei dem ich mehr über Führung gelernt habe, gemacht. Die Präsenzveranstaltungen habe ich alle durch, aber mir fehlt noch die Masterarbeit“, erklärt die künftige „Punkt 12“-Moderatorin. Dafür wird ihr jedoch die Zeit fehlen: „Jetzt liegt mein Fokus erst mal auf dem neuen Job. Sobald meine Tochter in die Kita geht, möchte ich meine Masterarbeit in Ruhe zu Ende schreiben.“ Ihr Partner wird sich um die Kinder kümmern, wenn Sabrina Ilski vor der Kamera steht.

Sabrina Ilski hat einen Föhn-Tick

In der Bild hat Sabrina Ilski auch offenbart, dass sie einen Föhn-Tick hat. „Ich liege gern auf der Couch, lese ein Buch und lasse die warme Luft des Föhns an mir vorbeistreifen. Dieses Geräusch und die Wärme dazu sind wunderbar“, so die Moderatorin. Vor der ersten Sendung ging ihr vor allem eine Sache durch den Kopf: „Ich hatte erst etwas Sorge, dass die acht Minuten Werbepause nicht für einen Toilettengang reichen. Dann sagte Katja mir, dass sie währenddessen sogar etwas essen kann.“ Da kann ja nichts mehr schiefgehen.