Paris Hilton: Schwanger? Das sagt sie zu den Gerüchten!

In Hollywood geht es zurzeit heiß her. Nicht nur Jennifer Lopez und Ben Affleck sind ein großes Thema. Auch die Schwangerschaftsgerüchte rund um die Beauty Paris Hilton reißen nicht ab. Nun äußert sich die 40-Jährige selbst zum Thema. Ist da wirklich etwas dran?

Dass Paris Hilton später mal Kinder möchte, ist kein Geheimnis. Doch ist es nun endlich soweit? Zurzeit gibt es nämlich eine Menge Spekulationen, dass Nachwuchs im Anmarsch sei. Nachdem über die angebliche Schwangerschaft von einem Magazin berichtet wurde, räumt die Hotelerbin direkt mal mit den ganzen Gerüchten auf.

Paris Hilton will unbedingt Zwillinge

Erst im Februar diesen Jahres verlobte sich die Beauty mit Carter Reum. Auch deren Zukunftspläne sind offen bekannt. Sie wollen nämlich heiraten und nach der Hochzeit eine Familie gründen. Außerdem verriet Paris Hilton im Januar dem Trend Reporter, dass sie es mit künstlicher Befruchtung versuchen werden. ,,Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation begonnen“, sagte die 40-Jährige. Nur so könnte man auch ganz sicher Zwillinge bekommen und sie möchte unbedingt einen Jungen und ein Mädchen.

Ist sie nun wirklich schwanger?

Erst am Dienstagmorgen berichtete das Magazin Page Six von der Schwangerschaft Paris Hiltons. Natürlich verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Aber stimmt das wirklich? In ihrem Podcast ,,This is Paris“ hat sie nun Klarheit geschaffen. ,,Ich bin nicht schwanger, noch nicht. Ich warte bis nach der Hochzeit”, verrät sie selbst. Wann die Hochzeit allerdings sein wird, ist nicht bekannt. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars machen heute etwas ganz anderes!