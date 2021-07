Diese Hollywood-Stars machen heute etwas ganz anderes!

Manchmal passiert es, dass Promis einfach von der Bildschirmfläche verschwinden. Entweder denkt man gar nicht mehr an sie und geraten in Vergessenheit oder man stellt sich vor, wie sie nur die schöne Seite des Lebens genießen und gar nichts mehr machen. Das ist aber oft gar nicht so. Wir verraten dir Stars, die komplett verschwunden sind und heute etwas komplett anderes machen.

Hollywood-Star sein! Das wäre es doch! Einfach mal bei einer Serie paar Staffeln mitspielen und dann für das restliche Leben ausgesorgt haben. Klingt zwar super toll, ist meistens aber gar nicht so. Das zeigen wir dir am Beispiel von diesen fünf Promis, welche heute einen komplett neuen Weg gehen.

Diese Promis haben einen neuen Weg eingeschlagen

Jack Gleeson

Als Joffrey Baratheon war er in ,,Game Of Thrones“ auf jeden Fall kein Liebling und spielte eine der unsympathischsten Charaktere in Film. Das war für den 29-Jährigen auch die letzte große Rolle. Im letzten Jahr spielte er noch in ,,Out of Her Mind“ mit. Sein Fokus liegt aber auf etwas ganz anderem. Er studiert mittlerweile in Dublin Philosophie und Theologie.

Cameron Diaz

Jeder kennt die Schauspielerin. Sie hatte viele große Rollen, doch ihre Sternstunde scheint vorbei zu sein. Immerhin hat sie seit 2014 bei keinem Film oder keiner Serie mehr mitgewirkt. Nach ihren letzten Rollen änderte sie ihren Kurs. Sie wurde Buchautorin. Laut einem Interview sei sie nicht mehr an Hollywood interessiert und lebe lieber ihr Leben.

Jonathan Taylor Thomas

Ein Schauspieler, der um die Jahrtausendwende seinen großen Durchbruch schaffte und Millionen Fans hat. Vor allem durch die Serie ,,Hör mal, wer da hämmert“ begeisterte er Millionen von Zuschauern. Im Jahr 2006 fing er an Philosophie und Geschichte zu studieren. Heute sieht man ihn kaum noch in der Öffentlichkeit.

Angus T. Jones

Er war der Sohn von Alan Harper in ,,Two and a Half Men“ und spielte dort die Rolle seines Lebens. Mit gerade einmal zehn Jahren spielte er dort schon mit. Doch nach der Serie beendete er seine Schauspielkarriere und gründete mit Justin Combs eine Eventagentur.

Sarah Michelle Gellar

Dir sagt der Name etwas? Dann hast du sicher ,,Twilight“ gesehen. Dadurch schaffte sie nämlich ihren großen Durchbruch und wurde zu einer sehr gefragten Schauspielerin. Doch später konzentrierte sie sich auf etwas Neues. Sie ist nämlich die Gründerin eines Unternehmens und verkauft alles rund um das Thema Backen. Schon gelesen? Jennifer Lopez mit ihrem Ex Ben Affleck und Kids gesichtet.