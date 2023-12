Viele machen es falsch: So bekommt man Toffifee ganz leicht aus der Verpackung!

Toffifee sind Karamellpralinen mit Schokolade und gibt es beinahe in jedem Supermarkt. Vor dem Genuss muss man die kleinen Bonbons jedoch aus der Verpackung bekommen – das gestaltet sich jedoch nicht einfach. Mit einem Trick soll es viel einfacher gehen.

Die Karamellbonbons sind heiß begehrt und nach der Schule, Uni oder im Büro will man sich einen kleinen Zuckerschock gönnen. Die kleinen Pralinen können dann den Abend versüßen. Der Haken: Man bekommt sie sehr schwer aus der Verpackung. Mit einem Kniff bekommt man diese aber sofort aus der Schachtel – und das ganz ohne klebrige Finger.

So sollte man Toffifee NICHT öffnen

Man drückt mit dem einen Finger auf eine Seite eines Toffifees. So will man versuchen, dass der Karamellbonbon aus der Verpackung kommt – das klappt manchmal, aber eben nicht immer. Denn oft bleiben die Pralinen auch einfach in der Verpackung stecken.

Eine zweite Variante: Man drückt einfach von unten gegen die Ausbuchtung. Aber auch das erweist sich nicht als gute Idee. Denn das Toffifee könnte weit aus der Packung springen und auf dem Boden landen.

Mit diesem Trick bekommt man die Karamellbonbons sofort aus der Packung

Während man sich abmüht, den Snack aus der Verpackung zu bekommen, kann einem schon schnell wieder die Lust vergehen. Das muss aber nicht sein. Denn mit einem kinderleichten Trick bekommt man die Pralinen sehr einfach aus der Verpackung. Im Internet kursieren zahlreiche Tipps und auch TikToker „aboutmalte“ hat den Life-Hack um das Toffifee-Geheimnis gelüftet.

Und so funktioniert es: Der Schlüssel sind nämlich die Mulden zwischen den einzelnen Toffifees. Um jedes Toffifee finden sich vier Punkte, die man mit den Fingern eindrücken kann. Wenn man jetzt mit zwei Fingern in zwei gegenüberliegende Einkerbungen an einem Toffifee drückt, kommt die Praline entgegen und kann es einfach aus der Schachtel nehmen. Und das Beste: Man bekommt keine schmierigen und klebrigen Finger. Toffifee snacken war noch nie so einfach!