Rührei braten: Eine Sache machen viele falsch

Toast, Rührei und eine große Tasse Kaffee – so sieht bei einigen das perfekte Frühstück aus. Das Rührei zubereiten, ist eigentlich ganz einfach – es gibt aber eine Sache, die viele falsch machen.

Rührei gehört für viele am Sonntagmorgen einfach dazu – aber auch sonst ist die Eierspeise sehr beliebt. Schließlich kann man diese schnell zubereiten. Damit das Ergebnis fluffig und cremig ist, sollte man einen entscheidenden Fehler nicht machen.

Diesen Fehler sollte man beim Rührei nicht machen

Immer wieder sieht man, dass die Eier direkt in der Pfanne geschlagen werden. Anschließend werden diese verrührt. Und genau dabei liegt der Fehler: Es gelingt nicht immer, Eier gründlich zu vermischen. Das ernüchternde Ergebnis: Die Masse ist ungleichmäßig. Mit einem Trick kann man genau das umgehen.

Statt in der Pfanne kann man die Eier nämlich in einer Schüssel aufschlagen, wie merkur.de schreibt. Doch Vorsicht: Die Eier sollte man nicht am Rand aufschlagen, da sonst Schale in der Schüssel landen könnte. Die Eier werden gründlich aufgeschlagen, bis eine homogene Masse in der Schüssel entsteht – dafür kann man einen Pürierstab, Schneebesen oder einfach eine Gabel verwenden. Die Eiermasse kann man anschließend mit Salz und Pfeffer würzen – auch einen Schluck Milch oder Sahne kann man dazugeben.

Rührei nicht in die heiße Pfanne

Ist die Eiermasse aufgeschlagen, gibt man diese in die Pfanne – doch Vorsicht: Diese sollte nicht auf der höchsten Stufe vorgeheizt werden! Man gibt etwas Butter in die Pfanne – wenn diese anfängt zu schmelzen, aber noch nicht ganz flüssig ist, kann man das Rührei in die Pfanne geben. Man sollte dafür die mittlere Stufe beim Hitzegrad verwenden, aber definitiv nicht die höchste – sonst könnte das Rührei schnell anbrennen und wird zäh.

Nicht zu lange braten

Rund acht Minuten ist das Rührei anschließend in der Pfanne – es ist vorteilhaft, dieses von außen in die Mitte schieben, aber nicht wild in der Pfanne herumrühren. Das Ei ist so heiß, dass es auf dem Teller noch nachgart – daher sollte man das Rührei nicht zu lange braten. Denn sonst schmeckt es wie Gummi. Man sollte dieses bereits aus der Pfanne nehmen, wenn es noch matschig ist.