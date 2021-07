Jennifer Lopez mit ihrem Ex Ben Affleck und Kids gesichtet

Sie galten als das Traumpärchen Hollywoods: Jennifer Lopez und ihr Ben Affleck. Doch dann kam der Bruch. Viele Fans sehnten lange nach einem Liebescomeback. Nun werden die beiden immer häufiger gemeinsam gesehen. Jetzt waren sie sogar zusammen mit den Kids auf einem Ausflug.

Natürlich brodelt da ordentlich die Gerüchteküche. Die beiden wurden nämlich nicht das erste Mal gemeinsam gesehen. Nun durfte Ben Affleck sogar die Kinder von Jennifer Lopez kennenlernen. Wie eine kleine Familie auf Ausflug verbrachten sie ein ganzes Wochenende.

Ben Affleck lernt J.Los Tochter kennen

Der Schauspieler hielt sich ein ganzes Wochenende in den Hamptons auf. Natürlich war er aber nicht ganz allein. An seiner Seite war nämlich Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme und einer Freundin ihrer Tochter. Eine Premiere für den 48-Jährigen. Er hat nämlich noch nie die Kinder von Jennifer Lopez vorgestellt bekommen. Nun war es endlich so weit.

Auf ausgiebiger Shoppingtour

Natürlich sind sie nicht planlos umhergelaufen, sondern haben auch die ein oder andere Sache unternommen. So stand beispielsweise eine ordentliche Shoppingtour auf dem Zettel. Ob zwischen den beiden wieder etwas läuft, kann man nur vermuten. Jennifer Lopez und Ben Affleck waren von 2002 bis 2004 ein Paar. Sie waren sogar verlobt und wollten heiraten. Schon gelesen? Scarlett Johansson soll zweites Baby erwarten!