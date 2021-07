Jennifer Lopez: Wildes Geknutsche mit ihrem Ex Ben Affleck!

Immer wieder gab es Gerüchte und Spekulationen rund um Jennifer Lopez und ihrem Ex Ben Affleck. Vor allem, weil die Sängerin das erste Mal die Kids dabei hatte, als sie sich mit ihm traf. Nachdem schon getuschelt wurde, dass zwischen den beiden wieder etwas laufen könnte, gibt es nun die ersten offiziellen Bilder.

Zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck scheint wieder etwas zu laufen. Nachdem man die beiden nämlich schon das eine oder andere Mal gemeinsam gesichtet hatte, brodelte natürlich die Gerüchteküche. Doch die hat sich diesmal sogar bestätigt. Die beiden haben nämlich wieder was miteinander!

Früher waren sie mal ein Paar

Die Popsängerin Jennifer Lopez war mit dem Schauspieler Ben Affleck von 2002 bis 2004 ein Paar. Sie gingen sogar einen Schritt weiter und verlobten sich. Eine Hochzeit war geplant. Doch dann kam das plötzliche Aus und die Liebe verflog. Nun scheint die Liebe wieder da zu sein. Erst vor wenigen Wochen wurden die beiden nämlich auf einen Ausflug in den Hamptons gesichtet. Mit dabei war sogar Töchterchen Emme. Eine richtige Premiere für Ben Affleck. Er lernte nämlich zum ersten Mal J.Lo’s Tochter kennen.

Es funkt erneut zwischen den beiden

Nachdem sooo lange spekuliert wurde, ist es nun endlich offiziell. Die Sängerin Jennifer Lopez hat durch ein Foto auf ihrem Instagram-Profil die Liebe zu ihrem Ex bestätigt und sogar ein Foto hochgeladen. Zwischen den beiden scheint es also wieder zu laufen. Damit dürfte sie nun endlich reinen Tisch geschafft haben. Zudem zeigt sie sich super glücklich tanzend auf einer Yacht. Zurzeit scheint es bei den beiden also bestens zu laufen.