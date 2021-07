Kanye West bricht in Tränen aus, als er DIESEN Song spielt!

Das neue Album von Kanye West mit dem Namen ,,Donda“ steht in den Startlöchern. In zwei Wochen soll es veröffentlicht werden. Vor allem ein Song nimmt ihn besonders mit. Als er bei einem geheimen Konzert die Lieder das erste Mal präsentierte, brach der Superstar bitterlich in Tränen aus.

Sie waren das perfekte Traumpaar. Nun hat Kim Kardashian die Scheidung eingereicht. Die Ehe zwischen ihr und Kanye West ist gescheitert. Doch der Superstar hängt noch immer stark an ihr und hat nun einen Song über sie gemacht. Als er ihn spielt, fängt er an zu weinen.

Neues Album von Kanye West

Am 6. August soll das zehnte Studioalbum namens ,,Donda“ veröffentlicht werden. Auf dem Album wird auch der Song ,,Welcome to my Life“ erscheinen, welcher an Kim Kardashian gerichtet ist. Kanye rappt in dem Song über die gescheiterte Ehe, die gemeinsamen Kinder und dass sie ihm alles genommen hätte. Er verarbeitet viele Dinge, die ihn an der Ehe gestört haben. Er bezeichnete sogar das gemeinsame Zuhause als Gefängnis in dem Song.

Kanye bricht zusammen

Wie die Sun berichtet, habe es in Las Vegas ein Geheimkonzert von Kanye West gegeben. Mit dabei: Kim Kardashian mit den Kids und Schwesterchen Khloe. Als der Rapper sein Album präsentierte und das besagte Lied sang, fing er bitterlich an mit Weinen. ,,Nachdem Kanye den Song gespielt hatte, hat er für ungefähr zwei Minuten innegehalten und geweint. Es war wirklich düster", verrät ein Konzertbesucher. Doch nicht nur der Rapper leidet an der Scheidung. ,,Ich bin eine verdammte Versagerin, weil das meine dritte verdammte Ehe war. Ich fühle mich wie eine verdammte Verliererin", verriet sie in der neusten Folge ihrer Serie ,,Keeping Up with the Kardashians".