Die Beauty Megan Fox ist für viele Millionen Menschen ein Idol. Nicht nur, weil sie in Filmen immer so gut aussieht und eine sehr gute Schauspielerin ist, sondern auch, weil sie ein echtes Vorbild ist. So trinkt sie zum Beispiel gar keinen Alkohol mehr. In einem Interview mit Who What Wear verriet sie sogar den geheimen Grund.

Die Schauspielerin Megan Fox trinkt keinen Alkohol mehr. Das liegt an einem ganz bestimmten Grund. Es gab da nämlich vor ein paar Jahren einen echt peinlichen Vorfall, den sie nun auch nicht mehr für sich behalten will, falls man ihn eh nicht schon kennt. Seitdem rührt sie keinen Drink mehr an.

Peinliches Interview bei Golden Globe Awards

Vielleicht hast du das Interview von der 35-Jährigen aus dem Jahr 2009 bei den Golden Globe Awards gesehen – immerhin ging das echt viral und verbreitet sich selbst heute noch. Angetrunken erzählte sie so einige peinliche Sachen über sich und die Arbeit am Set. Doch wie konnte sie eigentlich so betrunken werden? ,,Ich saß mit Blake Lively und allen drei Jonas Brothers an einem Tisch. Bei den Golden Globes stellen sie immer diese riesigen Moët Champagnerflaschen auf den Tisch. Ich nahm mir ein Glas nach dem anderen”, erzählte sie heute darüber. Damals habe sie sogar gesagt, dass sie kurz davor sei, sich zu übergeben.

Megan Fox trinkt keinen Alkohol mehr

Ihr war es so peinlich, dass sie daraus gelernt hat und Konsequenzen gezogen hat. ,,Jetzt trinke ich nicht mehr und das ist der Grund dafür: Ich war angriffslustig und ich sagte einen Haufen Scheiße, den ich so auf dem roten Teppich nie hätte sagen dürfen. Ich kam in große Schwierigkeiten für das, was ich auf dem roten Teppich bei dem Event von mir gegeben habe", sagt die Beauty offen und ehrlich.