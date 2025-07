Ohne Klimaanlage: Mit dem Handtuch-Trick bleibt die Wohnung im Sommer kühl

Klettern die Temperaturen im Sommer auf rund 30 Grad und halten sich die Werte konstant oben, kann sich die Wohnung extrem aufwärmen. Ein Handtuch-Trick hält die eigenen vier Wände im Sommer jedoch kühl.

Im Sommer klettern die Temperaturen nach oben – nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Selbst in den dunkelsten Ecken kann es unangenehm warm werden. Tipps wie Klimaanlage oder Ventilatoren kennen die meisten. Von einem Hitze-Trick dürften jedoch bisher die wenigsten gehört haben – jedoch hat dieser aber eine große Wirkung.

Ein Handtuch hält im Sommer die Wohnung kühl

Eine einfache Methode, welche die Temperatur in der Wohnung sinken lassen, sind nasse Tücher oder Handtücher. Auch Geschirrtücher oder Bettlaken kann man dafür verwenden.

Und so funktioniert der Trick: Das nasse Handtuch wird direkt am Fenster platziert. Durch das Trocknen wird dem Raum Wärme entzogen – innerhalb kürzester Zeit ist es kühler in der Wohnung. Ein weiterer Aspekt: Durch das Tuch am Fenster wird der Raum zusätzlich vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt.

Das Tuch sollte jedoch nicht tropfend nass sein, sondern lediglich feucht. Ist das Tuch irgendwann trocken, kann man es einfach wieder befeuchten. Man sollte jedoch auch nicht zu viele Tücher aufhängen, denn das erhöht die Luftfeuchtigkeit.

Mit einem Ventilator hat man die doppelte Abkühlung

Wenn das Handtuch alleine nicht reicht, kann man zusätzlich einen Ventilator aufstellen. Denn dieser verteilt die kältere Luft gleichmäßig im Raum. Am besten ist es, wenn man diesen im gleichen Zimmer aufstellt – so hat man die doppelte Abkühlung.

Das sollte bei dem Hack beachtet werden

Der Handtuch-Trick hat jedoch auch einen Haken. Der Kühleffekt ist nicht von allzu langer Dauer. Außerdem sollte man das Lüften nicht vergessen – am besten morgens und abends, wenn es etwas kälter ist. Denn durch das Handtuch steigt die Luftfeuchtigkeit – lüftet man nicht regelmäßig, kann sich Schimmel bilden.

Eiswürfel vor den Ventilator stellen

Um die Wohnung im Sommer etwas abzukühlen, gibt es noch einige Hacks. Beispielsweise kann an einer obere Stelle in der Wohnung eine Flasche mit kaltem Wasser platziert werden. Oder man stellt Eiswürfel vor den Ventilator – auch das sorgt für einen kühlen Effekt in den eigenen vier Wänden.

Teppiche an heißen Tagen lieber entfernen

Stoff ist ein guter Wärmespeicher und gibt diese nur langsam wieder ab. Deshalb wird empfohlen, Teppiche an besonders heißen Tagen aus der Wohnung zu entfernen oder diese vorübergehend in ein Zimmer zu legen, wo man sich sonst nicht so häufig aufhält.