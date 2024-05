Mit dem Flaschen-Trick bleibt die Wohnung im Sommer wunderbar kühl

25 Grad und wärmer im Sommer – zwar ist das schön und man kann viele Unternehmungen im Freien machen, jedoch kann es auch unerträglich heiß in der Wohnung werden. Ein Flaschen-Trick sorgt innerhalb kürzester Zeit für Abkühlung in den eigenen vier Wänden.

Der Sommer ist eine wirklich schöne Zeit und verschafft uns unvergessliche Momente – ob im Freibad, mit Freundinnen beim Picknick oder entspannen auf dem Balkon. Aber manchmal kann es in der Wohnung einfach unerträglich heiß werden. Wenn man keinen Ventilator zur Hand hat und auch keine Klimaanlage vorhanden ist, gleicht die Wohnung in der warmen Jahreszeit einer Sauna. Wer hat schon Lust auf schlaflose Nächte und verschwitze Laken? Ein Trick kann jedoch Abhilfe schaffen und lässt die Wohnung ruckzuck herunterkühlen.

Mit dem Flaschen-Trick sinkt die Temperatur in der Wohnung

Alles, was man dafür benötigt, ist eine 1,5 Liter Plastikflasche und Wasser. Über Nacht wird die Flasche gefüllt mit Wasser in den Gefrierschrank gelegt. Am kommenden Tag wird die gekühlte Flasche auf den obersten Punkt des Zimmers gestellt – das kann ein hoher Schrank oder Regal sein. Genau dort wärmt es sich am meisten auf. Aufgrund einer Bildung von Kondenswasser stellt man diese bestenfalls auf einen Teller.

Das Eis beginnt zu schmelzen und gibt dabei Kälte ab. Die Temperatur wird nun etwas sinken – das können bei einem Zimmer, welches um die 20 Quadratmeter hat, einige Grad sein. In einem sehr großen Zimmer kann man auch zwei Flaschen hinstellen. Man sollte die Flasche jedoch nicht ganz füllen – denn beim Einfrieren dehnt sich diese und könnte sonst platzen.

Gefrorene Wasserflasche: Das sind die Einschränkungen und Nachteile

Der Flaschen-Trick im Sommer funktioniert hervorragend. Es gibt dabei aber auch einige Einschränkungen: Sobald das Eis aufgetaut ist, hört die Kühlung auf und funktioniert daher nur für eine begrenzte Zeit. Zudem sollte man beachten, dass sich die Kühlung nicht gleichmäßig im Raum verteilt – dort, wo die Flasche steht, ist diese natürlich am höchsten. Und es gibt noch einen dritten Aspekt: Das Einfrieren der Flasche ist nicht sonderlich energieeffizient. Denn das Einfrieren der Flasche braucht viel Energie – und dafür ist die Kühlung im Vergleich sehr gering.

Wohnung abkühlen: Auch diese Tipps und Tricks versprechen Abhilfe

Es gibt noch weitere Tricks, um die Wohnung im Sommer abzukühlen. Ein Hack ist, Handtücher oder Bettlaken in kaltes Wasser zu tauchen und diese anschließend auszuwringen. Anschließend werden diese auf einen Wäscheständer mitten im Raum aufgehängt. Dadurch wird Wärme der Luft entzogen und kühlt den Raum ab. Noch ein Tipp: Grünpflanzen sehen nicht nur toll aus, auf der Fensterbank haben sie eine isolierende Wirkung und schützen vor der extremen Hitze draußen. Um die Sonne tagsüber abzuhalten, könnte man zudem auch die Vorhänge oder Rollläden nach unten ziehen. Nachts kann man die Fenster öffnen, um frische und etwas kühlere Luft in die Wohnung zu lassen.