Noch ohne Zukunftsplan? Diese Berufe sind bald richtig gefragt!

Nach der Schule hat man immer die Qual der Wahl. Immerhin gibt es so viele verschiedene Berufe, die man erlernen kann. Du hast aber noch keinen Ausbildungsplatz oder vielleicht auch noch keine Idee, was du studieren sollst? KUKKSI verrät dir, welche Berufe in den nächsten Jahren besonders gefragt sein werden.

Wenn man mit der Schule fertig ist, dann hat man nur wenige Monate Zeit, um seinen kompletten Berufsweg zu überdenken und zu planen. Das ist gar nicht so einfach. Immerhin gibt es heute so viel Auswahl wie noch nie zuvor. Und das macht die ganze Sache nicht viel einfacher. Vielleicht findest du hier eine kleine Anregung, was dir gefallen könnte.

Fünf Berufe mit Jobgarantie

Content Manager

Ein Beruf, der immer mehr gefragt wird. Vor allem durch das starke Wachsen von sozialen Netzwerken ist das immer mehr gefragt. Dabei geht es vor allem um Themenplan, Recherche, Erstellen und Gestalten von Content wie auch Optimierung davon. Qualifizieren kann man sich dafür hauptsächlich mit Studium, aber auch mit passender Ausbildung.

Lehrer

Nachdem auch Quereinsteiger Lehrer werden konnten, hat man den Lehrermangel minimal verkleinern können. Dennoch gibt es ihn – und er wird voraussichtlich auch nicht kleiner. Im Gegenteil. Es werden immer mehr Lehrer benötigt. Ein Studium ist dafür Pflicht. Das Gehalt kann sehr variieren. Je nach Bundesland und natürlich auch, ob man Grundschule, Gesamtschule oder Gymnasium unterrichtet, kann es sehr unterschiedlich sein.

Feelgood Manager

Noch nie etwas davon gehört? Das kann gut möglich sein. So lange gibt es diesen Beruf nämlich noch gar nicht. Aber er wird immer wichtiger. Man sorgt dafür, dass die Atmosphäre in einem Unternehmen positiv bleibt und hat daher ein sehr breites Tätigkeitsfeld, was dadurch natürlich viel Abwechslung bietet. Auch hier ist oft ein Studium nötig.

Data Scientist

Unternehmen vernetzen sich immer mehr und der Datenverkehr wird immer größer und größer. Genau deshalb wird der Beruf des Data Scientists in Zukunft eine viel stärkere Nachfrage erfahren. Vor allem geht es dabei darum, die ganzen Datenmengen zu verarbeiten und sie für ein Unternehmen auszuwerten. Dadurch werden verschiedene Abteilungen ganz genau gesteuert.

Lebensmitteltechniker/-kontrolleur

Jeder Bereich unseres Lebens wird moderner – auch unsere Ernährung und unsere Lebensmittel. Das zeigt zum Beispiel der damalige Trend um den Bubble Tea oder auch Smoothies. Natürlich muss das alles aber kontrolliert werden, bevor man es auf dem Markt zulässt. In dem Beruf kann man aber auch bei der Entwicklung mitwirken. Je nach Unternehmen kann es sogar sein, dass man sehr viel unterwegs ist.