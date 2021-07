Stadt, Meer oder Entdecker: Diese Sachen müssen in deinen Koffer

Jeder von uns hat seine ganz besonderen Vorlieben, wenn es um Urlaub geht. Der eine mag lieber in die Stadt, der andere vielleicht ans Meer oder sogar auf eine abenteuerliche Reise. Je nach Typ musst du aber auch deinen Koffer packen. Damit du nichts vergisst, haben wir für jeden Typen eine kleine Checkliste fertiggemacht.

Wer kennt es nicht? Es geht in den Urlaub, der Koffer ist eigentlich gepackt. Doch sobald man am Ziel ist, fällt einem auf, was man noch alles vergessen hat. Das ist dann meist echt ärgerlich. Damit dir das aber nicht passiert und du deinen Urlaub in vollen Zügen genießen kannst. Haben wir eine Checkliste für dich.

Die Checkliste für jeden Urlauber

Für Städtebummler

Einen Trip in eine Stadt zu machen, bietet oft sehr viel. Immerhin gibt es in den meisten Städten unzählige Läden, Kultur, Shoppingmöglichkeiten, Architektur, aber auch viele andere Dinge, womit man seinen Tagesablauf vollstopfen kann. Doch das ist alles nicht so schön, wenn der Koffer nur halb gepackt wurde. Deshalb solltest du unbedingt leichte und bequeme Schuhe mitnehmen. Bei den warmen Sommertemperaturen wäre eine Kopfbedeckung auch sehr ratsam. Vielleicht sogar eine Powerbank für dein Handy. Immerhin kann man eine Menge tolle Videos und Schnappschüsse machen.

Für Strandchiller

Vielleicht magst du dich aber auch viel lieber völlig entspannen – und das vielleicht mitten an einem Meer? Dann bist du scheinbar eher der Strandtyp. Man sollte aber keinen Strandurlaub unterschätzen. Natürlich braucht man nicht so viel Sachen wie bei einem Städtetrip oder Abenteuerurlaub, doch so manche Basics dürfen auch am Strand nicht fehlen. Natürlich ist Sonnencreme ein absolutes Essential. Aber auch ein Handtuch, eine Sonnenbrille und Flip Flops wären echt wichtig. Natürlich muss aber auch dein Lieblingsbuch mit. Am Strand kann man bekanntlich sehr gut lesen.

Für Abenteurer

Beides ist eher nichts für dich? Du suchst eher das Unbekannte in der Ferne, in der Stadt ist dir zu viel los und am Strand langweilst du dich? Dann bist du eindeutig Abenteurer. Auch du hast spezielle Essentials, die du auf deinem Trip brauchst. Vielleicht gehst du ja gern Wandern oder Klettern. So sind festes Schuhwerk und ordentliche Kleidung super wichtig. Da könnte es sogar sein, dass du je nach Land sogar eine Regenjacke und eine Wasserflasche brauchst. Schon gelesen? Im See oder Fluss baden: Darauf solltest du achten!