Darum solltest du Salz in der Wohnung verteilen

Eigentlich nimmt man Salz nur zum Kochen. Doch mit dem Mineral kann man noch viel mehr machen. Beispielsweise in der Wohnung verteilen. Auch wenn es sich erst einmal komisch klingt, wirst du merken, dass du dich damit in deiner Wohnung viel wohler fühlen wirst. KUKKSI verrät dir, warum das so ist.

Normalerweise nehmen wir Salz nur zum Kochen. Doch es kann noch viel mehr. Schließlich wird es für allerlei Zeremonien und Bräuche auf der Welt verwendet. Schon vor Hunderten Jahren war das Gewürz sehr wertvoll, weil es sich nur die Reichen leisten konnten. Ein japanischer Brauch ist es, Salz in der Wohnung zu verteilen – und gewinnt an großer Beliebtheit.

Mehr Harmonie und Zufriedenheit

Wenn man dem japanischen Brauch Glauben schenken möchte, bringt es sehr viel Harmonie und Zufriedenheit in die Wohnung und natürlich auch für dich selbst. Es soll die Räume von Unzufriedenheit und schlechten Dingen „befreien“. Zudem soll es Glück, Frieden und Wohlstand bringen. Am besten soll es wirken, wenn man in dieser Zeit gar nicht zu Hause ist. Beispielsweise über Nacht, wenn man nicht da ist oder auch tagsüber während der Arbeit.

So funktioniert das Ritual

Welches Salz du nimmst, ist letztlich egal. Man nimmt eine kleine Handvoll und und stellt sich in die Mitte des Zimmers, welches „gereinigt“ werden soll. Danach verteilt man dieses Salz im Uhrzeigersinn in den Ecken des Raumes. Danach verlässt man den Raum und lässt es „einwirken“. Am besten wäre es über Nacht. Am nächsten Morgen kann man dann das Salz mit dem Staubsauger entsorgen. Dabei sollte man aber unbedingt verhindern, mit den Fingern das Salz zu berühren. Es sei schlecht, denn dann nehme man die schlechten Energien auf. Wenn man es nicht so mit Spiritualität hat und nicht an die Wirksamkeit glaubt, der kann es ruhig einfach mal ausprobieren. Immerhin schaden positive Dinge wie Glück, Wohlstand und Zufriedenheit niemandem, falls es doch funktioniert. Schon gelesen? Zitrone auf Nachttisch bewirkt Wunder.