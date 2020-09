Darum solltest du immer eine Münze im Gefrierfach haben

Wenn man in Ländern unterwegs ist, wo es immer mal wieder Stromausfälle gibt oder die Stromversorgung nicht immer gut ist, dann solltest du diesen Trick unbedingt anwenden. So weißt du nämlich, ob Lebensmittel im Kühlschrank noch gut sind – auch wenn du mal etwas länger nicht mehr auf dem Hotelzimmer warst.

Gerade in anderen Regionen und Ländern ist es mit der Stromversorgung gar nicht so gut, wie bei uns in Deutschland. Beispielsweise in Südeuropa, Asien oder Australien kann es immer wieder zu kleineren Stromausfällen kommen. So verderben Lebensmittel natürlich sehr schnell. Doch dagegen kannst du etwas tun.

So funktioniert der Reise-Life-Hack

Zuerst füllst du ein Gefäß mit Wasser auf. Ein kleiner Becher oder eine Tasse reicht da völlig aus. Stelle ihn danach direkt ins Gefrierfach.

Lasse das kleine Gefäß etwa vier bis fünf Stunden im Gefrierfach, bis das Wasser vollständig gefroren ist.

Danach legst du eine Münze auf den Becher oder die Tasse mit dem gefrorenen Eis.

Jetzt lässt du es eine Weile im Gefrierfach stehen.

Das sagt die Münze über den Kühlschrank aus

Stromausfälle dauern oft nicht allzu lang. Meist nur wenige Minuten. Doch für die Lebensmittel kann das schon ausreichen, um schlecht zu werden. Schwankende Temperaturen sind für sie gar nicht gut. Falls es zum Stromausfall kommt, schmilzt das Eis und die Münze sinkt langsam ein. Wenn du den Becher mit dem Eis und der Münze also mehrere Stunden im Kühlschrank lässt, kannst du sehen, wie gut er wirklich funktioniert. Umso tiefer die Münze am Ende gesunken ist, desto schlechter ist es für die Lebensmittel. Eigentlich sollte die Münze gar nicht sinken. Das wäre der Idealfall. Wenn die Münze um ein Viertel des Gefäßes gesunken ist, kann man die Lebensmittel noch bedenkenlos essen. So lautet zumindest die Faustregel. Sollte die Münze aber schon tiefer gesunken sein, solltest du die Lebensmittel besser wegschmeißen. Schon gelesen? Zitrone auf Nachttisch bewirkt Wunder