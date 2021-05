Netflix: Dieses coole Feature soll es bald geben!

Netflix ist einer der beliebtesten Streamingdienste überhaupt. Doch darauf will sich das Unternehmen nicht ausruhen. Stattdessen wollen sie ihren Service noch weiter verbessern. Genau deshalb wird ein komplett neues Feature getestet – und das bereitet TikTok und Instagram echt Bauchschmerzen.

Das wäre für TikTok und Co. keine gute Neuigkeit: Netflix bekommt vielleicht schon bald ein tolles neues Update für Smartphone-User und macht der Konkurrenz ordentlich Druck. Die Infos, die bisher bestätigt wurden, klingen schon mal echt vielversprechend und gut. Es wurden nämlich Streaming-Inhalte in kurze Clips gepackt. Ähnlich wie bei einer Highlight-Zusammenfassung.

Netflix plant neues Feature

Die App des Streamingdienstes Netflix soll bald ein neues großes Update bekommen. Und das klingt echt vielversprechend. Dann soll es nämlich möglich sein, durch eine ganze Menge „Fast Laughs“ durchzuwischen. Dort sollen dann kurze Clips im Hochformat abgespielt werden, die Szenen aus den verschiedensten Netflix-Inhalten zeigt. Ist also sehr ähnlich wie Reels bei Instagram oder Clips auf TikTok. Doch worum geht es eigentlich in den kurzen Videos? Sind sie von Nutzern erstellt oder von Netflix selbst? Und was sollen sie bringen?

Wozu gibt es dieses Feature?

Es soll vor allem die lange Suche nach neuen Serien und Filmen deutlich verkürzen. Mit diesen kurzen Clips hast du Einblick in Serien und Filme, die für dich vielleicht infrage kommen würden. So musst du nicht erst mehrere Folgen sehen, um zu wissen, ob die Serie etwas für dich ist. Auch bei einem Film muss man dann nicht erst eine halbe Stunde schauen. Wäre ärgerlich, wenn man dann plötzlich merkt. Dass es doch nicht so spannend ist. Die Tests dazu laufen schon seit Monaten auf Hochtouren. Ab wann und ob es in Deutschland verfügbar sein wird, ist bisher leider noch nicht bekannt. Schon gelesen? Auf Makestar kann ab sofort jeder K-Pop produzieren!