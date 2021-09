Mit diesen 4 Tipps machst du dein Hobby zum Beruf

Du hast ein Hobby, welches dich richtig sehr erfüllt und was du gern ein Leben lang machen wollen würdest? Um mit einem Hobby wirklich Geld zu verdienen oder sogar dein Lebensunterhalt zu finanzieren, ist oft gar nicht so einfach. Aber es gibt da ein paar Möglichkeiten. Wir von KUKKSI ein paar nützliche Tipps, wie du das anstellen könntest.

Wessen Traum ist es nicht, vom eigenen Hobby leben zu können? Immerhin könnte man so die große Leidenschaft zur Berufung machen und hätte so vermutlich einen viel ausgeglicheneren Alltag und es würde einen selbst vermutlich sehr erfüllen. Du hast aber noch keinen richtigen Plan, wie du das anstellen könntest? Dann könnten dir diese Tipps helfen.

So machst du dein Hobby zum Beruf

Sammle alles an Wissen

Die meisten Hobbys sind wirklich gar nicht so einfach zum Beruf zu machen, weil es oft sehr viel Konkurrenz gibt. Du kannst dich aber durch sehr viel Wissen abheben. Oft ist es so, dass viele ihr Hobby gar nicht sooo tiefgründig betreiben. Wenn du andere von deinen Fähigkeiten überzeugen willst, dann ist es am besten, wenn du ihnen zeigst, dass es wirklich deine Leidenschaft ist. Durch großes Interesse und sehr viel Wissen über Details und Hintergründe zeigst du das.

Werbung

Um mit den meisten digitalen Dingen wie Videospielen oder Videos auf Plattformen Geld zu verdienen, ist Werbung eine der größten Einnahmequellen, die du haben kannst. Versuche deshalb deinen Content zu monetarisieren. Wenn deine Reichweite größer wird, kannst du davon vielleicht bald leben.

Reichweite

Noch wichtiger als die Werbung ist die Reichweite. Wenn niemand deine Sachen anschaut, kannst du noch so viel Werbung machen. Du brauchst ein Publikum. Versuche also Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen. Vielleicht könnt ihr auch noch voneinander lernen. So wirst du nebenbei auch noch besser und deine Reichweite steigt.

Feedback

Die meisten Leute gehen daran kaputt, dass sie nur die Scheuklappen aufhaben und sich keiner Kritik annehmen. Wenn du wachsen willst, ist das aber das A und O. Nur so verbesserst du dich. Du musst auf die Leute hören, die dich und dein Hobby finanzieren, um noch mehr Leute von dir zu überzeugen und erneute Fehler zu vermeiden.