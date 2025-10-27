Mia Julia: Emotionale Worte bei ihrer letzten Saison-Show – und eine heiße Kuss-Szene auf der Bühne

Der Megapark verkündete zu Beginn der Saison einen Knaller: Mia Julia wechselt in den Party-Komplex und sorgte damit für ein Beben am Ballermann! Am 26. Oktober hatte die Partykönigin beim Closing ihren letzten Auftritt – und beendete die Saison mit emotionalen Worten.

Erfolgreicher hätte die Saison für Mia Julia und dem Megapark kaum laufen können. Die Partykönigin hat die Location regelrecht abgerissen und viele Urlauber kommen extra auf die Insel, um die Ballermann-Künstlerin live zu sehen – meist gab es schon Stunden vor ihren Auftritten einen Einlassstopp!

Vier Tage lang feierte der Megapark sein Closing und hat alle Künstlerinnen und Künstler nochmal auftreten lassen – es war die letzte große Party-Sause des Jahres an der Playa de Palma. Am letzten Closing-Tag gegen 23.20 Uhr heizte Partykönigin Mia Julia dem Publikum nochmal ordentlich ein und verabschiedete damit die Saison, KUKKSI Mallorca war dabei.

Mia Julia zerlegt mit Rumbombe und Tünnesse die Bühne

Mia Julia gab ihre Hits zum Besten und riss damit den unteren Bereich im Megapark ein letztes Mal in diesem Jahr ab. Und sie kam nicht allein: Für den Ohrwurm-Hit „Leiche“ standen neben der Partykönigin auch Rumbombe und die Tünnesse auf der Bühne und lieferten eine grandiose Show.

Heiße Kuss-Szene an der Bühne

Mia Julia sorgte zudem für einen heißen Moment auf der Bühne. Sie küsste einen Fan und die beiden lieferten eine intime Kuss-Szene. „Es war ein fantastisches Gefühl, Mia Julia zu küssen“, sagt Diana aus Aurich zu KUKKSI Mallorca. Und die 20-Jährige hat ein Versprechen von ihrer Familie bekommen: „Alle meine Freunde und Familie wissen, dass ich lesbisch bin. Und die haben gesagt, wenn ich Mia Julia küsse, bezahlen sie meinen Urlaub.“

Mia Julia wird am Ende ganz emotional

Normalerweise dauern die Auftritte im Megapark um die 35 Minuten – Mia Julia stand bei ihrem letzten Saison-Auftritt jedoch doppelt so lange auf der Bühne. Kurz vor dem Ende der Show wurde die Partykönigin ganz emotional und bedankte sich bei dem Megapark. Denn hätte die Künstlerin nicht das Angebot von dem Party-Komplex bekommen, hätte sie nach über 13 Jahren Mallorca verlassen.

„Danke, dass ich weiterhin auf meiner Lieblingsinsel sein darf“

„Ich möchte Danke sagen an das komplette Team vom Megapark. Danke, dass ich hier sein durfte. Hättet ihr mir dieses Angebot nicht gemacht, bei euch zu sein, wäre ich nicht mehr auf Mallorca gewesen. Danke, dass ich weiterhin auf meiner Lieblingsinsel sein darf. Danke für euren Support und ich hoffe, ihr wisst, ich liebe euch meine Füchse. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo wieder. Danke, für diese unfassbar geile erste Saison 2025 hier im Megapark“, sagt Mia Julia auf der Bühne.

„Die erste Saison im Megapark war sehr aufregend“

Wie glücklich Mia Julia im Megapark ist, hat die Partykönigin bereits im Interview mit KUKKSI Mallorca verraten: „Die erste Saison im Megapark war sehr aufregend, auch wenn es sich anfangs etwas verboten angefühlt hat. Nach rund vier oder fünf Auftritten bin ich hier angekommen und ich kannte die Bühne sowie die Technik. Denn das ist in jeder Location etwas anders. Ich bin mega happy, im Megapark zu sein.“

Mia Julia erinnert sich auch noch genau an ihren ersten Auftritt im Megapark. „Der erste Auftritt im Megapark war sehr adrenalingeladen. Davor hatte ich eine kleine dezente Panikattacke auf der Toilette, danach hatte ich mich wieder etwas beruhigt und anschließend ging es los. Ich war davor extrem nervös“, so die Partykönigin.