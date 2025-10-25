Megapark rastet völlig aus: So war der erste Auftritt von Capital Bra auf Mallorca

Es war eine Premiere am Ballermann: Rapper Capital Bra ist erstmals auf Mallorca aufgetreten und heizte den Fans zum Megapark-Closing richtig ein.

Die Saison auf Mallorca neigt sich dem Ende entgegen. Zum Schluss gab es ein absolutes Highlight: Erstmals ist Capital Bra auf der Balearen-Insel aufgetreten. In der Rap-Szene ist er ein absoluter Superstar und hat eine riesige Fangemeinde – allein bei Instagram hat der Rapper knapp vier Millionen Follower. In Deutschland hatte er mehr als 20 Nummer 1-Hits – und das in einem Zeitraum von nur drei Jahren!

Capital Bra ist laut eigener Aussage zuvor noch nie in Spanien aufgetreten. Der Auftritt war am 24. Oktober 2025 um 22.30 Uhr im Megapark geplant – mit einer 30-minütigen Verspätung kam der Rapper gegen 23 Uhr dann auf die Bühne und heizte den Fans ein, KUKKSI Mallorca-Reporter Oliver Stangl war bei der Premiere dabei. In der VIP-Area im unteren Bereich waren alle in Weiß gekleidet, auch Capital Bra selbst hatte ein weißes Shirt an.

Mega-Stimmung bei Mallorca-Premiere von Capital Bra im Megapark

Dass nun auch Künstler aus dem Rap-Genre am Ballermann auftreten, wurde immer wieder kritisiert – jedoch zeigt der Megapark, dass das Konzept hervorragend funktioniert. Schon Stunden vor dem geplanten Auftritt von Capital Bar bildeten sich lange Schlangen vor dem Megapark. Beim Auftritt selbst war der Party-Komplex bis unters Dach komplett gefüllt. Die Stimmung hätte bei seiner Premiere an der Playa de Palma kaum besser sein können.

Capital Bra ging auf die Fans offen zu und sprach immer wieder Gäste in der ersten Reihe an oder verteilte Handshakes. Ob der Rapper auch in der nächsten Saison wieder im Megapark auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Das Closing in dem Party-Komplex geht bis zum 26. Oktober 2025 – einer der letzten Auftritte hat Partykönigin Mia Julia, welche den Megapark bei ihrem ersten Closing-Auftritt ebenfalls zum Beben brachte.