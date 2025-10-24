Mallorca feiert Saison-Finale: Mia Julia bringt den Megapark zum Beben

Mia Julia kam, um zu bleiben: Ihre erste Saison im Megapark auf Mallorca hätte kaum besser laufen können. Zum Closing brachte die Partykönigin den Komplex nochmal zum Beben.

Diese Nachricht sorgte zu Beginn der Saison für ein Beben: Mia Julia wechselt in den Megapark! Die erste Saison lief für die Sängerin in dem Party-Tempel prächtig – schon Stunden vor ihren Auftritten herrschte Einlassstopp.

Derzeit findet auf Mallorca das Saison-Finale statt. Am ersten Closing-Tag zerlegte Mia Julia erneut den Megapark, KUKKSI Mallorca-Reporter Oliver Stangl war bei ihrem Auftritt dabei. Um kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend war es so weit: Mia Julia betrat die Bühne – und die Gäste rasteten im unteren Bereich regelrecht aus. In einem knappen roten Outfit performte sie Songs wie „Bring mich nach Hause“ oder „Peter Pan“.

„Die erste Saison im Megapark war sehr aufregend“

„Die erste Saison im Megapark war sehr aufregend, auch wenn es sich anfangs etwas verboten angefühlt hat. Nach rund vier oder fünf Auftritten bin ich hier angekommen und ich kannte die Bühne sowie die Technik. Denn das ist in jeder Location etwas anders. Ich bin mega happy, im Megapark zu sein“, erklärte Mia Julia kürzlich im Interview mit KUKKSI Mallorca.

Mit einem solchen Ansturm in der Saison hat Mia Julia selbst am wenigen gerechnet: „Ich hätte gedacht, ich brauche ein Jahr, bis es zum Einlassstopp kommt. Von der ersten Sekunde an waren die Menschen da und ich hätte nicht geglaubt, dass ich die Leute in den Megapark locke. Der Support sowie die Leute und auch meine Gang waren am Start. Bei jedem Auftritt von mir gab es einen Einlassstopp – das ist schon ein geiles Gefühl. Es ist ein krasser Liebesbeweis der Leute hier. Und man kann es schön kombinieren – Abriss mit einem geilen Urlaub.“

Mia Julia beendet das Malle-Closing

Mia Julia ist eine absolute Powerfrau – und genau deshalb ging es direkt nach dem Auftritt am ersten Closing-Tag im Megapark in den Flieger. Die Sängerin nimmt nämlich an „Promi Big Brother“ von Knossi teil. Und die Sängerin kommt nochmal wieder: Direkt danach fliegt Mia Julia nämlich nach Palma zurück und tritt nochmals am 26. Oktober am letzten Closing-Tag im Megapark auf – damit beendet sie die erfolgreiche Saison.