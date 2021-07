Mallorca: Tourist (27) stirbt nach Prügel-Attacke am Ballermann!

An der Playa de Palma hat sich eine tödliche Attacke ereignet! Ein Tourist wurde mitten am Ballermann attackiert. Kurz danach ist der 27-Jährige verstorben.

Ein Urlauber aus den Niederlanden ist an der Playa de Palma auf Mallorca attackiert wurden. Kurz darauf kam der 27-Jährige in ein Krankenhaus – wenig später starb er an den Folgen der Verletzungen. Bereits am 14. Juli 2021 hat die Polizei den schwer verletzten Mann bewusstlos aufgefunden.

Prügel-Clique schlägt Tourist tot

Am Sonntag sei er im Krankenhaus Son Espases verstorben, wie ein Sprecher mitteilte. Die Prügel-Clique soll auch andere Menschen an der Playa de Palma angegriffen haben – dabei wurden auch weitere Personen verletzt. Ein Verdächtiger im Alter von 18 Jahren wurde festgenommen, wie die Mallorca Zeitung schreibt – dieser sei aber wieder auf freiem Fuß. Bei der Vernehmung der Polizei behauptete der Mann, nicht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Das Material der Überwachungskameras wurde ausgewertet und bestätigte seine Aussage. Hintergründe der brutalen Tat sind noch völlig unklar.

Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt

Gegen weitere Verdächtige wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, wie die Zeitung schreibt. Diese seien mittlerweile aber wohl wieder abgereist. Die Täter waren alle im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Immer wieder finden seit Wochen nächtliche Strand-Partys statt – auch am Balneario 1, was als niederländische Hochburg gilt. Dort gab es immer wieder Trinkgelage ohne Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln. Schon gelesen? Nach Party-Eskalation: Ballermann auf Mallorca bleibt offen!