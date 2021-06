Nach Party-Eskalation: Ballermann auf Mallorca bleibt offen!

In den vergangenen Wochen feierten immer wieder tausende Touristen am Ballermann auf Mallorca. Die Corona-Regeln wurden dabei komplett missachtet. Die balearische Regierung hat darüber beraten, den Ballermann wieder dicht zu machen. Doch nun die Erleichterung: Die Partymeile kann offen bleiben – zumindest vorerst.

Schon seit einigen Monaten haben Lokale oder auch Restaurants auf Mallorca wieder geöffnet. Zuletzt gab es auf der Insel dann weitere Lockerungen – so dürfen beispielsweise jetzt mehr Personen an einem Tisch sitzen oder auch die Maskenpflicht fällt jetzt weg. Doch auf der Partymeile ist die Situation in den vergangenen Wochen eskaliert: Tausende Party-Touris feierten wilden Sausen am Strand – an die Corona-Regeln hat sich dabei niemand gehalten. Beinahe keiner trug einen Mund-Nasen-Schutz oder hielt einen Mindestabstand. Und es gab zudem viel Alkohol – dabei gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, welches schon vor der Corona-Pandemie eingeführt wurde.

Partymeile darf vorerst offen bleiben

In jeder Nacht musste die Polizei an der Playa de Palma eingreifen und das Trinkgelage am Strand beenden. Besonders rund um den Ballermann 6, der Schinkenstraße sowie Bierstraße war besonders viel los. Am Ballermann war es also praktisch wie früher – nur derzeit haben wir eben eine Pandemie. Die Balearen-Regierung hat das in den vergangenen Wochen mit großer Sorge beobachtet. Und selbst eine Schließung der Partymeilen war im Gespräch – das wäre besonders ein heftiger Rückschlag für die Gastronomen gewesen.

Ballermann steht unter Beobachtung

Nun die Entwarnung: Die Regierung will auf Mallorca sowie den Nachbarinseln nichts dicht machen – zumindest vorerst! Der Ballermann bleibt also vorerst geöffnet, wie das Mallorca Magazin berichtet. Laut Tourismusminister Iago Negueruela habe derzeit niemand Schließungen verdient. Dennoch: Es war die gelbe Karte! Die Partymeile an der Playa de Palma steht weiter unter Beobachtung. Sollte sich die Situation weiter verschlimmern, könnten die Bierstraße und Schinkenstraße schnell wieder dicht sein. Schon gelesen? Mallorca: Partymeilen bald wieder dicht?

So heftig ist es in der Nacht vom 12. zum 13. Juni auf Mallorca eskaliert – KUKKSI Mallorca hat vor Ort gefilmt: