Darum schmerzen die Brüste schon vor der Periode

Wenn die Menstruation bevorsteht, kann sich das in deinem Körper bemerkbar machen. Einige Mädels leiden unter Schmerzen in den Brüsten – aber woran liegt das? KUKKSI erklärt dir, womit das zusammenhängt.

Ein stechender Schmerz in der Brust – einige Mädels geraten dann in Panik. Doch einen Grund zur Sorge brauchst du in den meisten Fällen nicht haben. Es ist vielmehr ein Zeichen, dass die Periode bevorsteht. Die Symptome können auch schon mal zwei Wochen vor der Menstruation einsetzen., welche unangenehm sein können.

Einmal im Monat ist es soweit: Die Regelblutung steht an! Und diese bringt unschöne Nebenwirkungen mit sich – unter anderem Bauchkrämpfe, Pickel oder auch schlechte Laune. Schmerzen in der Brust gehören ebenfalls dazu, welche aber schon deutlich eher einsetzen können.

Das steckt dahinter

Doch was steckt eigentlich dahinter? Es handelt sich dabei um hormonelle Schwankungen. Vor der Regelblutung wird Östrogen ausgeschüttet – es kann sein, dass Wasser im Körper – also in der Brust – eingelagert wird. Und das führt zu Schmerzen. Ebenfalls ausgeschüttet wird Progesteron – das sorgt wiederrum für ein Spannunsgefühl.

So kannst du die Schmerzen in der Brust lindern

Unter anderem sollte man Vitamin B6 zu sich nehmen. Bequeme BHs sind natürlich auch ganz praktisch und Sport kann Schmerzen ebenso lindern. Und natürlich solltest du auf eine gesunde Ernährung achten – auf fette Lebensmittel solltest du lieber verzichten, das gleiche trifft übrigens auch für Koffein oder Salz zu. Wenn die Schmerzen in der Brust jedoch sehr stark sein oder auch zyklusunabhängig auftreten sollte, besuche unbedingt einen Doc und lass dich checken. Denn in dem Fall kann dann tatsächlich eine Krankheit dahinter stecken und das sollte abgeklärt werden.