Darum riecht dein Periodenblut so stark

Periodenblut kann manchmal stark riechen. Der Geruch kann schon ziemlich unangenehm sein. Beinahe jedes Mädchen ist davon betroffen – und dennoch wissen wir so wenig darüber. Hast du dich schon immer gefragt, warum das so ist? Für den starken Geruch gibt es einen simplen Grund.

Die Periode setzt bei Mädchen alle 28 Tage ein. Während der Tage leiden Girls nicht nur an Unterleibsschmerzen, sondern auch unter Blähungen. Zwischen dem zehnten und 15. Lebensjahr bekommen Mädchen erstmals die Menstruation. Doch warum riecht das Periodenblut eigentlich so heftig?

Das steckt hinter dem Geruch von Periodenblut

Die Menstruationsflüssigkeit besteht nicht nur aus Blut, sondern setzt sich noch aus anderen Sachen zusammen – wie beispielsweise auch Substanzen wie Vaginalschleim, Flüssigkeiten und Gewebe, wie Gynäkologin Taraneh Shirazian gegenüber Refinery29 verriet. Und auch Bakterien können dabei sein. Diese verursachen übrigens auch den Geruch – wie stark er jedoch ist, hängt davon ab, wie lange das Blut im Körper bleibt.

So hältst du den Geruch sehr gering

Wenn du den Geruch so gering wie halten willst, sollte dein Intimbereich immer trocken sein. Daher solltest du auch nicht schwitzen, denn dadurch haben Bakterien einen Nährboden – damit das nicht passiert, ist Unterwäsche aus Baumwolle sinnvoll. So gelangt viel mehr Luft zur Scheide. „Baumwollunterwäsche und atmungsaktive Kleidung zu tragen, die so wenig wie möglich Elasthan beinhaltet und am besten nicht so eng anliegt“, empfiehlt Dr. Shirazian.

Dann solltest du einen Arzt aufsuchen

Dass das Periodenblut etwas merkwürdig riecht, ist völlig normal. Sollte die Flüssigkeit jedoch nach Fisch riechen, kann dahinter eine Krankheit stecken. Eine vaginale Infektion oder ein Pilz könnten die Ursache sein. Wenn es dann in deinem Intimbereich auch noch juckt oder brennt, solltest du dringend einen Arzt aufsuchen und dich untersuchen lassen. Eine Vaginaldusche solltest du übrigens nie verwenden, denn diese kann alles noch viel verschlimmern. Fazit: Der Geruch ist völlig normal. Aufpassen solltest du aber, wenn du plötzliche Veränderungen an deinem Körper feststellst.