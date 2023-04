Lawa Baban verrät: So tickt Katja Krasavice hinter den DSDS-Kulissen!

In der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ konnte Lawa Baban mit ihrer Performance überzeugen. Bei KUKKSI verrät die Kandidatin, warum sie Katja Krasavice besonders schätzt.

Mit „This is my Life“ von Elli Erl sang sich Lawa Baban in die nächste Runde. Kurz vor ihrem Auftritt traf sie die ehemalige DSDS-Gewinnerin der zweiten Staffel. „Elli zu treffen war für mich das Highlight, da ich auch ihren Song gesungen habe. Von ihr habe ich am meisten die Energie gespürt, da es ihr Song ist. Sie war die erste Frau, die gewonnen hat und ich hoffe, dass ich die Energie beibehalte, als nächste Frau zu gewinnen“, sagt Lawa Baban im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Und was war es für ein Gefühl auf einer solchen Bühne? „Es war unbeschreiblich, aber zeitgleich auch beängstigend, auf einer solchen großen Bühne zu stehen. Das erlebt man sonst nicht im Alltag. Ich konnte es sehr genießen, obwohl ich aufgeregt war“, erzählt uns Lawa Baban. Und weiter: „Ich hatte großes Lampenfieber und hatte auch mit Bruce Darnell darüber gesprochen. Er hat gemeint, ich soll einfach so sein, wie ich bin. Ich bekam sehr viel Zuspruch und solche Gespräche sind hilfreich.“

Lawa Baban schätzt Katja Krasavice

Lawa Baban hat alle Juroren ins Herz geschlossen – aber sie schätzt vor allem Katja Krasavice. Das hat auch einen Grund. „Ich mag vor allem Katja, weil sie uns mental sehr gut unterstützt. Die Gespräche mit ihr sind sehr persönlich und man kann mit ihr über alles reden. Man kann sich ihr gut gegenüber öffnen und hat eine extrem tolle Frauenhaltung, die ich über alles liebe. Leony schätze ich auch sehr“, so die Sängerin. Katja Krasavice hat sich für die Kandidat:innen also viel Zeit genommen.

So war die DSDS-Zeit für Lawa Baban

Die Kandidatin plauderte auch aus, wie sie sich mit den anderen Kandidat:innen versteht. „Wir sind bei DSDS nicht nur Freunde, sondern es ist eher ein Familienverhältnis. Man kann sich nicht für seinen Sieg freuen, wenn jemand anderes rausfliegt – so sehr lieben wir uns. Wir sind 24 Stunden füreinander da. Wir werden auch alle in Kontakt bleiben“, meint Lawa Baban. Vom Casting, bis hin zum Recall in die Live-Shows – die Zeit war für Lawa Baban eine krasse Erfahrung. „Die DSDS-Reise war sehr besonders. Ein schönes Ritual war, als ich mir das Tattoo gestochen habe. Das ging mir sehr nahe“, so die Superstar-Anwärterin. Ob sie es in die nächste Runde schafft? Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!