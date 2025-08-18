Kim Virginia Hartung bei „Promi Big Brother“? Jochen Schropp findet deutliche Worte

In den vergangenen Wochen gab es viele Spekulationen, dass Kim Virginia Hartung möglicherweise in der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ dabei sein könnte. Nun hat sich die Reality-TV-Bekanntheit zu Wort gemeldet. Und auch Moderator Jochen Schropp schaltet sich ein und findet deutliche Worte.

Die ersten zwei Kandidaten für die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ wurden bekanntgegeben. Kim Virginia Hartung wird jedoch nicht an der diesjährigen Staffel der Realityshow teilnehmen. Zwar habe es darüber zuletzt viele Gerüchte gegeben – nun sorgt die 30-Jährige in einer Fragerunde bei Instagram selbst für Klarheit.

Auf die Frage eines Fans, ob sie denn bei „Promi Big Brother“ dabei ist, stellt Kim Virginia Hartung klar: „Habe ich abgesagt. Ich mache diesmal etwas gaaaanz anderes.“ Was sie allerdings genau plant, hat die Freundin von Nikola Glumac für sich behalten und heizt damit wieder ordentlich die Gerüchteküche an.

In die ganze Diskussion hat sich jetzt auch Moderator Jochen Schropp eingemischt und stellt klar, dass er mit dem Casting nichts zu tun habe. „A: Ich weiß nicht, ob Kim Virginia dabei ist. B: Marlene [Lufen] und ich haben in keiner Weise Einfluss darauf, wer besetzt wird“, erklärt er in einer Instagram-Story deutlich.

„Sorry, aber dann moderieren wir es nicht mehr!“

Er könne jedoch seinen Job nicht an den Nagel hängen, wenn jemand dabei ist, auf den die Zuschauer keine Lust haben. „Ihr glaubt doch nicht, dass Marlene und ich dann sagen: Sorry, aber dann moderieren wir es nicht mehr!“, so Jochen Schropp.

Dann geht der Moderator noch deutlicher zu Kim Virginia Hartung ein und findet klare Worte: „Man kann über die Person denken, was man will. Ehrlich gesagt habe ich mich mit ihr gar nicht so weit auseinandergesetzt, wie viele von euch das tun. […] Ich verstehe auch, dass Menschen, die ihr Kind verloren haben, traumatisch auf diese Geschichte reagieren. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber bitte, bitte, bitte … gebt mir nicht mehr Macht, als ich habe. Ich mache den Cast nicht und noch ist er ja auch gar nicht bekanntgegeben.“

Das sehen die User jedoch anders. „Doch, das wäre mal ein gutes Statement. Es gibt so Menschen, denen darf keine Plattform geboten werden. Und Kim Virginia ist definitiv eine Person, die nicht mehr stattfinden sollte“, schreibt beispielsweise ein Fan. „Dann setz dich bitte mal mit ihr auseinander. Dann wirst du den Gegenwind vielleicht nachvollziehen können“, heißt es in einem anderen Kommentar.