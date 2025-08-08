TV-Hammer: Ist Kim Virginia Hartung die erste „Promi Big Brother“-Kandidatin?

Kim Virginia Hartung könnte schon bald ins Reality-TV zurückkehren. Denn die 30-Jährige fliegt demnächst für Dreharbeiten nach Deutschland. Ist sie möglicherweise die erste Kandidatin bei „Promi Big Brother“?

In den vergangenen Monaten sorgte Kim Virgina Hartung für viele Schlagzeilen. Die bekannte Persönlichkeit löste die Verlobung mit Nikola Glumac auf, dann sprach sie von einem Vorfall mit körperlicher Gewalt und hat dadurch ihr Baby verloren. Mit Nikola Glumac feierte sie kürzlich jedoch ihr Liebes-Comeback – die beiden wohnen sogar schon wieder zusammen.

Kim Virginia Hartung wurde durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt. Unter anderem wirkte die 30-Jährige in Shows wie „Der Bachelor“, „Temptation Island“, „Are You the One – Reality-Stars in Love“ oder „Promis unter Palmen“ mit. Auch im Dschungelcamp sorgte die bekannte Persönlichkeit für viel Drama. Folgt nun das nächste Format mit einer 24-stündigen Überwachung?

Mischt Kim Virginia Hartung die neue Staffel von „Promi Big Brother“ auf?

Die Fans spekulieren, dass Kim Virginia Hartung möglicherweise als Kandidatin bei „Promi Big Brother“ dabei sein könnte. Denn die Freundin von Nikola Glumac kündigte bei Instagram an, für Dreharbeiten bald wieder nach Deutschland zu fliegen. „Du bist demnächst in einer Reality-Show oder gehst bald in eine?“, fragte ein Fan in einer Fragerunde in dem sozialen Netzwerk. „Wahr. Ich gehe bald in eine … und bald geht’s auch wieder nach Deutschland“, antwortete Kim Virginia Hartung darauf.

„Promi Big Brother“ wird in Deutschland produziert und in der Realityshow war Kim Virginia Hartung bisher nicht dabei. Auch vom Zeitplan würde es passen: SAT.1 hat angekündigt, die neue Staffel ab dem 6. Oktober 2025 zeigen zu wollen. Es handelt sich dabei jedoch ausschließlich um Spekulationen im Netz – der Sender hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert.

Sollte Kim Virginia Hartung bei „Promi Big Brother“ dabei sein, wäre das überraschend. Denn nach ihrer Teilnahme im Dschungelcamp hatte sie die Macher kritisiert. Denn die 30-Jährige fühlte sich damals gemobbt. Szenen, in welchen sie von anderen Kandidatin beleidigt wurde, seien laut ihrer Aussage herausgeschnitten wurden. „Es scheint, als wollte man mich einfach so lange provozieren, bis das Thema mit mir völlig ausgeschlachtet ist, weil das anscheinend die einzige Sache war, die Quote brachte“, sagte Kim Virginia Hartung damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Fakt ist: Kim Virginia Hartung sorgt in Reality-TV-Formaten immer wieder für Drama und Zündstoff – und genau das wollen die Zuschauer sehen. Deshalb wäre sie für die Fans die perfekte Kandidatin bei „Promi Big Brother“ – ob das aber wirklich der Fall ist, wird man erst in einigen Wochen erfahren.